Shravana masam: రేపు శక్తివంతమైన మాసశివరాత్రి.. ఈ ఒక్కటి చేస్తే గొప్ప శుభయోగాలతో పాటు, ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి..!

Inamdar Paresh
Aug 20,2025
masik shivratri:

శ్రావణ మాసంలో వచ్చే మాస శివరాత్రి ముక్కంటికి అత్యంత ప్రీతికరమైంది.

Wedding:

పెళ్లికానీ వారు ఈరోజున ఉపవాసం ఉండి, ప్రదోష కాలంలో అభిషేకం చేస్తే వెంటనే పెళ్లి కుదురుతుంది.

masik shiv puja:

శివుడికి ఆలయంలో నెయ్యిదీపం వెలిగించి, బిల్వపత్రంను సమర్పించుకొవాలి.

shiva puja vidhan:

శివుడి ఆలయంలో వెళ్లి చెంబుడు నీళ్లు పోసి, భస్మంతో స్వామికి అలంకారంచేయాలి.

cows pooja:

ఆవులకు ఏదైన పశుగ్రాసంలేదా చీమలు, శునకాలకు రోటీలు పెడితే దోషాలు పోతాయి.

white flower:

శివుడికి తెల్లని పూలతో అలంకరించి, తెల్లనివస్తువులు సమర్పిస్తే, డబ్బులకు లోటుండదు.

shravana masam:

ఈరోజు ఉపవాసం చేసిన వారు ఏడాది పాటు మాస శివరాత్రి ఉన్నంత పుణ్యం వస్తుంది.

lord shiva puja:

మాస శివరాత్రిని మనం ఈసారి గురువారం రోజున ఆగస్టు 21న జరుపుకుంటున్నాం..

ganesh puja:

మనస్సులో కోరికను చెప్పుకొని, పొక తీసుకుని దాన్ని తెల్లని బట్టలో వేసి ముడుపు కట్టుకొవాలి.

Lord shiva:

దీన్ని మన కోరిక నెరవేరగా శివుడి ఆలయంలో ఇచ్చిరావాలి.

