శ్రావణ మాసంలో వచ్చే మాస శివరాత్రి ముక్కంటికి అత్యంత ప్రీతికరమైంది.
పెళ్లికానీ వారు ఈరోజున ఉపవాసం ఉండి, ప్రదోష కాలంలో అభిషేకం చేస్తే వెంటనే పెళ్లి కుదురుతుంది.
శివుడికి ఆలయంలో నెయ్యిదీపం వెలిగించి, బిల్వపత్రంను సమర్పించుకొవాలి.
శివుడి ఆలయంలో వెళ్లి చెంబుడు నీళ్లు పోసి, భస్మంతో స్వామికి అలంకారంచేయాలి.
ఆవులకు ఏదైన పశుగ్రాసంలేదా చీమలు, శునకాలకు రోటీలు పెడితే దోషాలు పోతాయి.
శివుడికి తెల్లని పూలతో అలంకరించి, తెల్లనివస్తువులు సమర్పిస్తే, డబ్బులకు లోటుండదు.
ఈరోజు ఉపవాసం చేసిన వారు ఏడాది పాటు మాస శివరాత్రి ఉన్నంత పుణ్యం వస్తుంది.
మాస శివరాత్రిని మనం ఈసారి గురువారం రోజున ఆగస్టు 21న జరుపుకుంటున్నాం..
మనస్సులో కోరికను చెప్పుకొని, పొక తీసుకుని దాన్ని తెల్లని బట్టలో వేసి ముడుపు కట్టుకొవాలి.
దీన్ని మన కోరిక నెరవేరగా శివుడి ఆలయంలో ఇచ్చిరావాలి.