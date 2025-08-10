శ్రావణ మాసంలో శివ, కేశవుల్ని చాలాల మంది భక్తితో కొలుచుకుంటారు.
ముఖ్యంగా భోళా శంకరుడ్ని ఈజీగా ప్రసన్నడ్ని చేసుకొవచ్చు.
శివుడికి చెంబు నిండా నీళ్లు, బిల్వపత్రాలు భక్తితో సమర్పిస్తే అన్ని కోరికలు నెరవేరుస్తాడు.
ముఖ్యంగా శ్రావణ మాసంలో శివయ్య ఆలయంలో నెయ్యిదీపం వెలిగిస్తే మంచి జరుగుతుందంటారు.
శ్రావణామాసంలో సోమవారం దగ్గరలోని శివాలయం వెళ్లి అభిషేకం చేయించాలి.
ఈ మాసంలో పాములు కన్పిస్తే వారి జీవితంలో అనుకొని విధంగా శుభయోగాలు వస్తాయి.
శివయ్య అనుగ్రహాం కోసం ఆవులకు ఏదైన గ్రాసం ఆహారంగా పెట్టాలి.
ఆలయంలో స్తంభదీపం వెలిగిస్తే గ్రహాబాధ దోషాలన్ని దూరం అయిపోతాయి.
భోళాశంకరుడికి అన్నపూజ చేయిస్తే జీవితంలో అన్ని రకాల దోషాలు, సమస్యలు దూరమౌతాయి.