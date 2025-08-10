Shravana Masam: శ్రావణ మాసం.. సింపుల్‌గా ఈ పనులు చేస్తే శివయ్య అనుగ్రహాంతో మీ జీవితంలో.. !గొప్పమార్పులు..

Inamdar Paresh
Aug 10,2025
shravanamasam shiva pooja:

శ్రావణ మాసంలో శివ, కేశవుల్ని చాలాల మంది భక్తితో కొలుచుకుంటారు.

shiva pooja effect:

ముఖ్యంగా భోళా శంకరుడ్ని ఈజీగా ప్రసన్నడ్ని చేసుకొవచ్చు.

shiva abhishekam:

శివుడికి చెంబు నిండా నీళ్లు, బిల్వపత్రాలు భక్తితో సమర్పిస్తే అన్ని కోరికలు నెరవేరుస్తాడు.

ghee deepam pooja:

ముఖ్యంగా శ్రావణ మాసంలో శివయ్య ఆలయంలో నెయ్యిదీపం వెలిగిస్తే మంచి జరుగుతుందంటారు.

shravanamasam:

శ్రావణామాసంలో సోమవారం దగ్గరలోని శివాలయం వెళ్లి అభిషేకం చేయించాలి.

Snakes:

ఈ మాసంలో పాములు కన్పిస్తే వారి జీవితంలో అనుకొని విధంగా శుభయోగాలు వస్తాయి.

nandi pooja:

శివయ్య అనుగ్రహాం కోసం ఆవులకు ఏదైన గ్రాసం ఆహారంగా పెట్టాలి.

Ghee deepam:

ఆలయంలో స్తంభదీపం వెలిగిస్తే గ్రహాబాధ దోషాలన్ని దూరం అయిపోతాయి.

Lord shiva:

భోళాశంకరుడికి అన్నపూజ చేయిస్తే జీవితంలో అన్ని రకాల దోషాలు, సమస్యలు దూరమౌతాయి.

