Moola Nakshatram Navratri: రేపే శక్తివంతమైన మూల నక్షత్రం.. దుర్గమ్మను ఇలా పూజిస్తే గొప్ప శుభయోగాలు..

Inamdar Paresh
Sep 28,2025
దేశ మంతట కూడా దేవీ నవరాత్రులు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి.

దుర్గమ్మవారు రేపు అంటే సెప్టెంబర్ 29న మనం మూల నక్షత్రంలో అమ్మవారిని పూజించుకుంటాం.

మూల నక్షత్రం సరస్వతి మాత జన్మ నక్షత్రం. ఈరోజును చాలా శక్తివంతమైందని చెబుతారు.

చాలా మంది తమ పిల్లలకు ఈ రోజున అక్షరాభ్యాసాలు చేయిస్తారు.

మూల నక్షత్రం రోజున సరస్వతి మాతను కమలంపువ్వులతో పూజించుకొవాలి.

తెలుపు రంగు వస్త్రాలను ధరించి, తెల్లని పాలు, పెరుగు, బియ్యం మొదలైనవి దానంగా ఇవ్వాలి.

ఈ విధంగా చేస్తే జీవితంలో ఆర్థికంగా ఏర్పడుతున్న సమస్యలు దూరమైపోతాయి.

మూల నక్షత్రం రోజున అక్షరాభ్యాసం చేయించుకుంటే చదువులో ఉన్నతస్థానాలకు చేరుకుంటారని చెబుతారు.

