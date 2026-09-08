Snakes Facts: కలలో పాములు కన్పించడం వెనుక అసలు రహస్యం ఇదే.!.
చాలా మంది తరచుగా కలలో పాములు కన్పిస్తున్నాయని టెన్షన్ పడిపోతారు.
పాములు కలలో కన్పించడం వెనుక అనేకకారణాలు ఉన్నాయి.
జాతకంలో కాలసర్పదోషాలు ఉన్న వారికి పాములు కన్పిస్తాయి.
పాములకు హనీ చేసిన లేదా చెడు చేసినకూడా పాములు పగబడుతాయి.
అవి కలలో కన్పించి పీడింప చేసి, భయపెడతాయి.
అందుకు పాములకు హనీ కల్గించకుండా, జంట నాగులకు పూజలు చేయాలి.
సర్పదోష నివారణకు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన చేయాలి.
శివుడికి భక్తితో పూజించుకుంటే సర్పదోషాలు అన్ని పోతాయి.
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