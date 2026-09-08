Snakes Facts: కలలో పాములు కన్పించడం వెనుక అసలు రహస్యం ఇదే.!.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 08, 2026

చాలా మంది తరచుగా కలలో పాములు కన్పిస్తున్నాయని టెన్షన్ పడిపోతారు.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 08, 2026

పాములు కలలో కన్పించడం వెనుక అనేకకారణాలు ఉన్నాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 08, 2026

జాతకంలో కాలసర్పదోషాలు ఉన్న వారికి పాములు కన్పిస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 08, 2026

పాములకు హనీ చేసిన లేదా చెడు చేసినకూడా పాములు పగబడుతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 08, 2026

అవి కలలో కన్పించి పీడింప చేసి, భయపెడతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 08, 2026

అందుకు పాములకు హనీ కల్గించకుండా, జంట నాగులకు పూజలు చేయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 08, 2026

సర్పదోష నివారణకు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన చేయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 08, 2026

శివుడికి భక్తితో పూజించుకుంటే సర్పదోషాలు అన్ని పోతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 08, 2026

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