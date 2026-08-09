Som Pradosh: సోమవారం ప్రదోష వ్రతం.. శివ పూజ నియమాలు, చేయాల్సిన రెమిడీలు ఇవే..!
సోమవారం రోజున ప్రదోషంతో పాటు శివయ్య నక్షత్రం ఆరుద్ర కూడా రేపు వస్తుంది.
ఈ రోజున శివుడికి ప్రత్యేకంగా తెల్లవారు జామునే శుభ్రంగా స్నానంచేసి పూజలు చేసుకొవాలి.
శివుడి మారెడు దళాలు, చెంబెడు నీళ్లు సమర్పిస్తే శుభఫలితాలు కల్గుతాయి.
శివయ్య పూజలో తులసీ దళాలు, విరిగిన బియ్యంను ఉపయోగంచకూడదు.
పంచాక్షరి మంత్రంను పఠిస్తు రోజంతా శివయ్య ధ్యానంలోనే ఉండాలి.
ఈ విధంగా భక్తితో శివారాధన చేస్తే అన్ని రకాలు చెడు ఫలితాలు దూరమౌతాయి.
గురుబలంలేని వారు చెనెగల్ని ఒక రోజు ముందు నానబెట్టి వాటిని ఆవులకు తిన్పించాలి.
నెయ్యిదీపం వెలిగించి, యథా శక్తి పండితులకు దాన , ధర్మాలు చేసుకొవాలి.
VIEW ALL
Read Next Story