Som Pradosh: సోమవారం ప్రదోష వ్రతం.. శివ పూజ నియమాలు, చేయాల్సిన రెమిడీలు ఇవే..!

Published by: Inamdar Paresh | Aug 09, 2026

సోమవారం రోజున ప్రదోషంతో పాటు శివయ్య నక్షత్రం ఆరుద్ర కూడా రేపు వస్తుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 09, 2026

ఈ రోజున శివుడికి ప్రత్యేకంగా తెల్లవారు జామునే శుభ్రంగా స్నానంచేసి పూజలు చేసుకొవాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 09, 2026

శివుడి మారెడు దళాలు, చెంబెడు నీళ్లు సమర్పిస్తే శుభఫలితాలు కల్గుతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 09, 2026

శివయ్య పూజలో తులసీ దళాలు, విరిగిన బియ్యంను ఉపయోగంచకూడదు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 09, 2026

పంచాక్షరి మంత్రంను పఠిస్తు రోజంతా శివయ్య ధ్యానంలోనే ఉండాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 09, 2026

ఈ విధంగా భక్తితో శివారాధన చేస్తే అన్ని రకాలు చెడు ఫలితాలు దూరమౌతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 09, 2026

గురుబలంలేని వారు చెనెగల్ని ఒక రోజు ముందు నానబెట్టి వాటిని ఆవులకు తిన్పించాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 09, 2026

నెయ్యిదీపం వెలిగించి, యథా శక్తి పండితులకు దాన , ధర్మాలు చేసుకొవాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 09, 2026

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