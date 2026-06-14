Somvati Amavasya 2026: సోమవతి అమావాస్య.. భోళా శంకరుడ్ని ప్రసన్నం చేసుకునే రహస్యమైన మార్గాలు ఇవే..!
అధిక మాసంలో సోమవతి అమావాస్య కలిసి రావడం చాలా అరుదైనదిగా చెప్తుంటారు.
మనం జూన్ 15న సోమవారం రోజున సోమవతి అమావాస్యను జరుపుకుంటాం.
ఈ రోజున శివయ్యకు అందుబాటులో ఉండే ఫలాలతో అభిషేకం చేయాలి.
చెంబెడు నీళ్లు, బిల్వపత్రాలు, భస్మంను భోళా శంకరుడికి అర్పించాలని చెప్తారు.
ఈ మూడు చేస్తే శివయ్య తెగ ఆనంద పడిపోతారని చెబుతారు.
భోళా శంకరుడి అనుగ్రహం కోసం నెయ్యితో అశ్వత్థ చెట్టు కింద దీపారాధన చేయాలి.
ఆవులకు పశుగ్రాసం, ఎర్రటి చెనగల్ని బెల్లంతో కల్పి తినిపించడంచేయాలి.
అమ్మవారిని శక్తికొలది లలితా సహస్రనామా పారాయణం, అష్టోత్తర నామాలతో పూజించుకొవాలి.
శివయ్య పూజలో తులసీ దళాలు, విరిగిన బియ్యం గింజల్నిఅక్షింతలుగా ఉపయోగించరాదు.
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