Somvati Amavasya 2026: సోమవతి అమావాస్య.. భోళా శంకరుడ్ని ప్రసన్నం చేసుకునే రహస్యమైన మార్గాలు ఇవే..!

Published by: Inamdar Paresh | Jun 14, 2026

అధిక మాసంలో సోమవతి అమావాస్య కలిసి రావడం చాలా అరుదైనదిగా చెప్తుంటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 14, 2026

మనం జూన్ 15న సోమవారం రోజున సోమవతి అమావాస్యను జరుపుకుంటాం.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 14, 2026

ఈ రోజున శివయ్యకు అందుబాటులో ఉండే ఫలాలతో అభిషేకం చేయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 14, 2026

చెంబెడు నీళ్లు, బిల్వపత్రాలు, భస్మంను భోళా శంకరుడికి అర్పించాలని చెప్తారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 14, 2026

ఈ మూడు చేస్తే శివయ్య తెగ ఆనంద పడిపోతారని చెబుతారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 14, 2026

భోళా శంకరుడి అనుగ్రహం కోసం నెయ్యితో అశ్వత్థ చెట్టు కింద దీపారాధన చేయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 14, 2026

ఆవులకు పశుగ్రాసం, ఎర్రటి చెనగల్ని బెల్లంతో కల్పి తినిపించడంచేయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 14, 2026

అమ్మవారిని శక్తికొలది లలితా సహస్రనామా పారాయణం, అష్టోత్తర నామాలతో పూజించుకొవాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 14, 2026

శివయ్య పూజలో తులసీ దళాలు, విరిగిన బియ్యం గింజల్నిఅక్షింతలుగా ఉపయోగించరాదు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 14, 2026

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