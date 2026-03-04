Spinach: పాలకూర జ్యూస్ ను డైలీ తాగితే..ఈ సమస్యల నుంచి శాశ్వతంగా రిలీఫ్..

Inamdar Paresh
Mar 04,2026
Pregnant women:

పాలకూరలో ఉండే పోషకాలు గుణాలు గర్భిణీలలో ఇమ్యునిటీని పెంచుడానికి ఉపయోగపడతాయి.

Stress:

నిద్రలేమి, కడుపునొప్పి వంటి సమస్యల్ని పాలకూరు గుణాలు దూరం చేస్తాయి.

digestion:

పాలకూరను డైలీ తింటే మెదడు చాలా యాక్టివ్గా పనిచేస్తుంది.

Stomach pain:

పీరియడ్స్ లో నొప్పి, వైట్ డిశ్చార్జ్ లను అవాయిడ్ చేస్తుంది.

hair fall:

ప్రతిరోజు పాలకూరలను మిక్సిలో వేసుకుని దాన్ని పెస్ట్ వెంట్రుకలకు పెట్టుకొవాలి.

Hair loss:

ఈ విధంగా చేస్తే జుట్టు చిట్లిపొవడం, తెల్ల వెంట్రుకల సమస్యలు ఉండవు.

Life style:

జీవ క్రియలు వేగవంతమౌతమవ్వడంతో పాటు, జీర్ణక్రియ వేగం వంతమౌతుంది.

spinach curry:

ముఖ్యంగా బెల్లీ ఫ్యాట్ సమస్యలు,నడుమునొప్పి సమస్యల్నిదూరం చేస్తుంది.

