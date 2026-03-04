పాలకూరలో ఉండే పోషకాలు గుణాలు గర్భిణీలలో ఇమ్యునిటీని పెంచుడానికి ఉపయోగపడతాయి.
నిద్రలేమి, కడుపునొప్పి వంటి సమస్యల్ని పాలకూరు గుణాలు దూరం చేస్తాయి.
పాలకూరను డైలీ తింటే మెదడు చాలా యాక్టివ్గా పనిచేస్తుంది.
పీరియడ్స్ లో నొప్పి, వైట్ డిశ్చార్జ్ లను అవాయిడ్ చేస్తుంది.
ప్రతిరోజు పాలకూరలను మిక్సిలో వేసుకుని దాన్ని పెస్ట్ వెంట్రుకలకు పెట్టుకొవాలి.
ఈ విధంగా చేస్తే జుట్టు చిట్లిపొవడం, తెల్ల వెంట్రుకల సమస్యలు ఉండవు.
జీవ క్రియలు వేగవంతమౌతమవ్వడంతో పాటు, జీర్ణక్రియ వేగం వంతమౌతుంది.
ముఖ్యంగా బెల్లీ ఫ్యాట్ సమస్యలు,నడుమునొప్పి సమస్యల్నిదూరం చేస్తుంది.