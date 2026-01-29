ఈ రాశి వారు అత్యంత అమాయకంగా నవ్వుతారు.. కొట్టే దెబ్బ మాత్రం చాలా లోతుగా ఉంటుంది.
ఈ రాశి వారి నవ్వు శాంతంగా ఉంటుంది.. మెదడు చాలా షార్ప్గా ఉంటుంది.
మేష రాశి వారు చిరునవ్వుతో స్నేహితులులా అనిపిస్తారు.. గట్టి దెబ్బ కొట్టేస్తారు.
తుల రాశి వారు తియ్యటి మాటలతో కోటలు కట్టేస్తారు.
ఈ రాశి వారు చక్కటి చిరునవ్వుతో మౌనంగా ఉంటూనే అందర్నీ కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటారు.
వృషభ రాశి వారు కోపం వచ్చినప్పుడు అవాస్తవాలను కూడా అలవోకగా మాట్లాడేస్తారు.
సింహ రాశి వారు స్నేహపూర్వకంగా కనిపిస్తూ అహంకారం ప్రదర్శిస్తారు.
కుంభ రాశి వారు స్నేహపూర్వకంగా ఉంటారు కానీ ఒంటరిగా నిర్ణయాలు తీసుకుని ఆశ్చర్యపరుస్తారు.
ఈ రాశి వారు అన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటారు.. ప్రశాంతంగా నవ్వుతున్నా ఏ విషయం మర్చిపోరు.
మిథున రాశి వారు మాటలతోనే ఎక్కువ నష్టం చేస్తారు.
ఈ రాశి వారు చిరునవ్వు పెదాలపై ఉన్నా.. భావోద్వేగాలతోనే ఇతరులను ఓడించేస్తారు.
ఈ రాశి వారు వాస్తవం తెలిసినా కానీ గాయపరుస్తూనే ఉంటారు.