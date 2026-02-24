లవంగాలను చాాలా మంది వంటల్లో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు.
లవంగాలకు వాస్తు సంబంధ,ధనలాభ పరిహారాల్లో కూడా ఉపయోగిస్తారు.
డైలీ లవంగాలను నమిలేవారిలో ఒత్తిడి, ఆందోళనలు అస్సలు ఉండవు.
లవంగాల నీళ్లను తాగేవారిలో నడుము దగ్గర కొవ్వు ఐస్ లా కరిగిపోతుంది.
పీరియడ్స్ సమయంలో పొత్తి కడుపు నొప్పిని లవంగంలోని గుణాలు దూరం చేస్తుంది.
వెంట్రుకలు రాలడం, జుట్టులు చిట్లిపొవడం వంటివి కూడా దూరమౌతాయి.
లవంగాలను దగ్గర పెట్టుకుంటే పాజిటివ్ గా ఉంటుందని వాస్తునిపుణులు చెప్తారు.
లవంగాలను రోజు రాత్రి నోట్లొ వేసుకుని పడుకుంటే, ఉదయం కడుపు ఖాళీ కావాల్సిందే.