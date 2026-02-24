Cloves Benefits: ఏంటీ .. లవంగాలను లైట్ తీసుకుంటున్నారా..?.. ఈ విషయాలు మీకు తెలుసా..?

Inamdar Paresh
Feb 24,2026
clove effect:

లవంగాలను చాాలా మంది వంటల్లో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు.

vastu remedies:

లవంగాలకు వాస్తు సంబంధ,ధనలాభ పరిహారాల్లో కూడా ఉపయోగిస్తారు.

cloves uses:

డైలీ లవంగాలను నమిలేవారిలో ఒత్తిడి, ఆందోళనలు అస్సలు ఉండవు.

Back pain:

లవంగాల నీళ్లను తాగేవారిలో నడుము దగ్గర కొవ్వు ఐస్ లా కరిగిపోతుంది.

Stress:

పీరియడ్స్ సమయంలో పొత్తి కడుపు నొప్పిని లవంగంలోని గుణాలు దూరం చేస్తుంది.

Hair loss:

వెంట్రుకలు రాలడం, జుట్టులు చిట్లిపొవడం వంటివి కూడా దూరమౌతాయి.

vastu tips:

లవంగాలను దగ్గర పెట్టుకుంటే పాజిటివ్ గా ఉంటుందని వాస్తునిపుణులు చెప్తారు.

cloves:

లవంగాలను రోజు రాత్రి నోట్లొ వేసుకుని పడుకుంటే, ఉదయం కడుపు ఖాళీ కావాల్సిందే.

