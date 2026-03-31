ప్రాచీన హనుమాన్ ఆలయం ఇది దేశ రాజధానిలో ఉంది. ప్రతి మంగళవారం పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు వస్తారు.
సంకట మోచన హనుమాన్ వారణాసిలో ఉంది. ఈయన కష్టాల నుంచి భక్తులను కాపాడతాడని అందరి నమ్మకం.
జక్కు టెంపుల్ ఇది హిమాలయాలో వద్ద ఉంది. ఈ విగ్రహం రామాయానికి సంబంధం ఉన్నట్లు నమ్ముతారు.
మహావీర్ ఆలయం. ఇది పాట్నాలో ఉంది 1730లో దీని నిర్మించినట్లు సమాచారం
శ్రీ హనుమాన్ మందిర్ ఇది సారంగపూర్ లో ఉంది. ఎక్కువ మంది సందర్శించే ఆలయాల్లో ఇది ఒకటి.
బాల హనుమాన్ ఆలయం ఇది గుజరాత్ జామ్ నగర్ లో ఉంది.
బడే హనుమాన్ ఆలయం. ఇది ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని త్రివేణి సంగమం వద్ద ఉంటుంది.