లవంగాలను చాలా మంది వంటలలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు.
లవంగంతో జ్యోతిష్య శాస్త్ర ఉపయోగాలు కూడా ఉన్నాయి.
లవంగాలతో కొన్ని పరిహారాలు చేస్తే అనేక సమస్యలు దూరం అవుతాయి.
లవంగాలను పసుపు బట్టలో చుట్టి లాకర్ లో పెడితే... ధనంను ఆకర్శిస్తుంది.
పెళ్లి కానీ వారు లవంగాలను ఎర్రటి బట్టలో పెట్టుకుని ఎప్పుడు తమతో పాటు ఉంచుకొవాలి.
ఐదు లవంగాలను తీసుకుని పారే నీళ్ల దగ్గరకు వెళ్లి విసిరేసి వెనక్కు చూడకుండా ఇంటికి వచ్చేయాలి.
లవంగాలను తినే పదార్థంలో వేసేటప్పుడు పసుపుతో పాటు వేయాలి.
లవంగాలను ధూపం మీద వేసి ఆ ధూపంను ఇంట్లో ఇస్తే నెగెటివ్ ఎనర్జీ బైటకు పోతుంది.