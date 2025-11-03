Cloves Remedies: లవంగంతో ఈ రహస్యమైన రెమిడీలు చేస్తే.. ఆకస్మిక ధనలాభం, పెళ్లిలోని ఆటంకాలు దూరం..!

Inamdar Paresh
Nov 03,2025
';


లవంగాలను చాలా మంది వంటలలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు.

 ';

astrology:

లవంగంతో జ్యోతిష్య శాస్త్ర ఉపయోగాలు కూడా ఉన్నాయి.

 ';

clove remedies:

లవంగాలతో కొన్ని పరిహారాలు చేస్తే అనేక సమస్యలు దూరం అవుతాయి.

 ';

clove vastu tips:

లవంగాలను పసుపు బట్టలో చుట్టి లాకర్ లో పెడితే... ధనంను ఆకర్శిస్తుంది.

 ';

wedding pooja:

పెళ్లి కానీ వారు లవంగాలను ఎర్రటి బట్టలో పెట్టుకుని ఎప్పుడు తమతో పాటు ఉంచుకొవాలి.

 ';

Life style:

ఐదు లవంగాలను తీసుకుని పారే నీళ్ల దగ్గరకు వెళ్లి విసిరేసి వెనక్కు చూడకుండా ఇంటికి వచ్చేయాలి.

 ';

astro tips:

లవంగాలను తినే పదార్థంలో వేసేటప్పుడు పసుపుతో పాటు వేయాలి.

 ';

clove:

లవంగాలను ధూపం మీద వేసి ఆ ధూపంను ఇంట్లో ఇస్తే నెగెటివ్ ఎనర్జీ బైటకు పోతుంది.

 ';

VIEW ALL

Crispy Vada: ఉద్ది వడ.. హోటల్ స్టైల్ లో కరకర రావాలంటే ఇలా చేయండి..!

Beetroot Juice vs Carrot Juice: బీట్రూట్ జ్యూస్.. క్యారెట్ జ్యూస్.. ఉదయం ఏది, రాత్రి ఏది తాగితే బరువు తగ్గవచ్చు తెలుసా..?

Back Pain: అమ్మాయిలకు వీపునొప్పి రాకుండా ఉండాలి అంటే.. రోజు ఈ కూరగాయ తినడం తప్పనిసరి..!

Curry Leaf Powder for Hair : జుట్టుని 10 రెట్లు ఎక్కువగా పెంచే కరివేపాకు పొడి.. ఎలా చేసుకోవాలంటే..!
Read Next Story