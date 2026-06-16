Tortoise Vastu: వాస్తు ప్రకారం మీ ఇంట్లో తాబేలు ఎక్కడ పెట్టాలి..?.. ఈ రహస్యమైన విషయాలు మీకు తెలుసా..?
చాలా మంది ఇటీవల తాబేళ్లను తమ ఇంట్లో పెట్టుకుంటున్నారు.
అసలు తాబేలును పెట్టడంతో కొన్ని జాగ్రత్తలను పాటించాలి.
స్ఫటిక తాబేలు లేదా నిజమైన తాబేలును ఇంట్లో పెట్టుకుంటే గొప్ప శుభఫలితాలు కల్గుతాయి.
ఇంట్లో తాబేలును పూజగదిలో మాత్రమే పెట్టాలని వాస్తు నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
తాబేలుకు ఇంట్లో ఉన్న నెగెటివ్ ఎనర్జీని దూరంచేసి ధనాన్ని ఆకర్శిస్తుంది.
ముఖ్యంగా నక్షత్రం తాబేళ్లను ఇంట్లో పెంచుకుంటే సిరిసంపదలకు లోటు ఉండదంటారు.
తాబేలు ఉంచే గ్లాస్ లలో నీళ్లను ఎప్పటికప్పుడు మారుస్తు ఉండాలి.
బహిష్టు సమయంలో పొరపాటున కూడా తాబేళ్లను తాకకూడదని చెప్తారు.
ఈ విధంగా నియమాలు పాటిస్తు తాబేళ్లను ఇంట్లో పెట్టుకుంటే మంచి ఫలితాలు కల్గుతాయి.
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