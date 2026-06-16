Tortoise Vastu: వాస్తు ప్రకారం మీ ఇంట్లో తాబేలు ఎక్కడ పెట్టాలి..?.. ఈ రహస్యమైన విషయాలు మీకు తెలుసా..?

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

చాలా మంది ఇటీవల తాబేళ్లను తమ ఇంట్లో పెట్టుకుంటున్నారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

అసలు తాబేలును పెట్టడంతో కొన్ని జాగ్రత్తలను పాటించాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

స్ఫటిక తాబేలు లేదా నిజమైన తాబేలును ఇంట్లో పెట్టుకుంటే గొప్ప శుభఫలితాలు కల్గుతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

ఇంట్లో తాబేలును పూజగదిలో మాత్రమే పెట్టాలని వాస్తు నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

తాబేలుకు ఇంట్లో ఉన్న నెగెటివ్ ఎనర్జీని దూరంచేసి ధనాన్ని ఆకర్శిస్తుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

ముఖ్యంగా నక్షత్రం తాబేళ్లను ఇంట్లో పెంచుకుంటే సిరిసంపదలకు లోటు ఉండదంటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

తాబేలు ఉంచే గ్లాస్ లలో నీళ్లను ఎప్పటికప్పుడు మారుస్తు ఉండాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

బహిష్టు సమయంలో పొరపాటున కూడా తాబేళ్లను తాకకూడదని చెప్తారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

ఈ విధంగా నియమాలు పాటిస్తు తాబేళ్లను ఇంట్లో పెట్టుకుంటే మంచి ఫలితాలు కల్గుతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

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