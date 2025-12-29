Putrada Ekadashi: పుత్రదా ఏకాదశి.. ఈ పరిహరాలు పాటిస్తే వెంటనే సంతాన భాగ్యం..

Dec 29,2025
Vaikuntha ekadashi vratam:

హిందువులంతా వైకుంఠ ఏకాదశిని ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు.

Lord vishnu puja:

డిెసెంబర్ 30న మంగళవారం వైకుంఠ ఏకాదశిని భక్తితొ జరుపుకుంటాం.

mukkoti ekadashi vratam:

వైకుంఠ ఏకాదశినే ముక్కోటి ఏకాదశి, పుత్రదా ఏకాదశి అనిపిలుస్తారు.

vishnu pooja:

సంతానం లేని వారు రేపు శ్రీ మహావిష్ణువును తులసీ దళాలతో పూజించాలి.

Vaikuntha Ekadashi:

విష్ణు సహస్ర నామ పారాయణ,సత్యనారాయణ వ్రతాలు చేస్తే సంతానం యోగం కల్గుతుందంటారు.

lord vishnu:

విష్ణు ఆలయాల్లో నెయ్యితో దీపారాధన, నారాయణ మంత్రంను పఠించాలి.

vaikuntha ekadashi:

వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున ఉపవాసంను ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు.

Putrada eadashi:

ఈ పరిహరాలు పాటిస్తే సంతానం విషయంలో విఘ్నాలు దూరమై మంచి పిల్లలు పుడతారు.

