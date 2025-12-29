హిందువులంతా వైకుంఠ ఏకాదశిని ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు.
డిెసెంబర్ 30న మంగళవారం వైకుంఠ ఏకాదశిని భక్తితొ జరుపుకుంటాం.
వైకుంఠ ఏకాదశినే ముక్కోటి ఏకాదశి, పుత్రదా ఏకాదశి అనిపిలుస్తారు.
సంతానం లేని వారు రేపు శ్రీ మహావిష్ణువును తులసీ దళాలతో పూజించాలి.
విష్ణు సహస్ర నామ పారాయణ,సత్యనారాయణ వ్రతాలు చేస్తే సంతానం యోగం కల్గుతుందంటారు.
విష్ణు ఆలయాల్లో నెయ్యితో దీపారాధన, నారాయణ మంత్రంను పఠించాలి.
వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున ఉపవాసంను ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు.
ఈ పరిహరాలు పాటిస్తే సంతానం విషయంలో విఘ్నాలు దూరమై మంచి పిల్లలు పుడతారు.