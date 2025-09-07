లవంగాల్ని జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శక్తివంతమైనవిగా చెబుతుంటారు.
లవంగాలకు వాస్తు సంబంధ గుణాలతో పాటు, అనేక విధాలుగా మేలు చేస్తాయి.
రెండు లవంగాల్ని మన ఇంట్లో డైలీ కర్పూరం మీద కాలిస్తే దాని పొగకు నెగెటివ్ ఎనర్జీ పోతుంది.
లవంగాలకు సహజంగా డబ్బుల్ని ఆకర్శించే గుణం ఉంటుంది.
ఒక పసుపు బట్టలో నాలుగు లవంగాల్ని పెట్టి బీరువాలో పెడితే డబ్బులకు లోటుండదు.
మీ వాలెట్ లో లేదా పర్సులో చిన్న కవర్ లో పెట్టి రెండు లవంగాలు పెట్టుకుంటే డబ్బులు ఖర్చు కావు.
లవంగాలు చెడు ఫలితాల్ని, చెడు మనుషుల్ని మన నుంచి దూరం చేస్తాయి.
అందుకే చాలా మంది లవంగాలతో రెమిడీల్ని పాటిస్తారు.