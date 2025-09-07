Cloves Benefits: లవంగాల్ని లైట్ తీసుకుంటున్నారా..?.. ఇంట్లో ఇలా పెట్టుకుంటే వద్దన్న డబ్బులే డబ్బులు..!

Inamdar Paresh
Sep 07,2025
';

astrology:

లవంగాల్ని జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శక్తివంతమైనవిగా చెబుతుంటారు.

 ';

vastu remedies:

లవంగాలకు వాస్తు సంబంధ గుణాలతో పాటు, అనేక విధాలుగా మేలు చేస్తాయి.

 ';

clove effect:

రెండు లవంగాల్ని మన ఇంట్లో డైలీ కర్పూరం మీద కాలిస్తే దాని పొగకు నెగెటివ్ ఎనర్జీ పోతుంది.

 ';

money tips:

లవంగాలకు సహజంగా డబ్బుల్ని ఆకర్శించే గుణం ఉంటుంది.

';

vastu tips:

ఒక పసుపు బట్టలో నాలుగు లవంగాల్ని పెట్టి బీరువాలో పెడితే డబ్బులకు లోటుండదు.

 ';

wallet:

మీ వాలెట్ లో లేదా పర్సులో చిన్న కవర్ లో పెట్టి రెండు లవంగాలు పెట్టుకుంటే డబ్బులు ఖర్చు కావు.

 ';

Clove:

లవంగాలు చెడు ఫలితాల్ని, చెడు మనుషుల్ని మన నుంచి దూరం చేస్తాయి.

 ';

clove remedies:

అందుకే చాలా మంది లవంగాలతో రెమిడీల్ని పాటిస్తారు.

 ';

