చాాాలా మంది ఇటీవల కాలంలో అధిక బరువుతో అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు.
అధిక బరువుతో బాధపడుతున్నవారు.. డైలీ రాత్రి యాపిల్ జ్యూస్ తాగాలి.
ప్రతిరోజు ఉదయం పూట జిమ్ లు, వర్కౌట్ లు చేస్తే కొవ్వు కొవ్వొత్తిలా కరిగిపోతుంది.
జాగింగ్ లు ,యోగాలు కూడా బెల్లీ ఫ్యాట్, ఇతర బరువులు తగ్గడంతో ఉపయోగ పడుతాయి.
అధిక బరువులతో ఉన్న వారు జంక్ ఫుడ్, ఫ్రైలకు దూరంగా ఉండాలి.
క్యారెట్లలో అధిక బరువులు నిరోధించే గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
చపాతిని కూడా ఒక పూట రోజు రాత్రి తింటే.. అధిక బరువును నిరోధిస్తుంది.
ఈ డైట్ లను డైలీ ఫాలో అయితే రెండు వారాల్లోనే పది కేజీల బరువు తగ్గొచ్చు.