Weight loss Simple Tips: ఈ సింపుల్ చిట్కాలు పాటిస్తే.. వారంలో పది కేజీల బరువు ఇట్టే తగ్గిపోతారు..!

Inamdar Paresh
Aug 07,2025
';

weigh loss effect:

చాాాలా మంది ఇటీవల కాలంలో అధిక బరువుతో అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు.

 ';

Apple juice:

అధిక బరువుతో బాధపడుతున్నవారు.. డైలీ రాత్రి యాపిల్ జ్యూస్ తాగాలి.

 ';

gym workouts:

ప్రతిరోజు ఉదయం పూట జిమ్ లు, వర్కౌట్ లు చేస్తే కొవ్వు కొవ్వొత్తిలా కరిగిపోతుంది.

 ';

Running and yoga:

జాగింగ్ లు ,యోగాలు కూడా బెల్లీ ఫ్యాట్, ఇతర బరువులు తగ్గడంతో ఉపయోగ పడుతాయి.

 ';

junk food:

అధిక బరువులతో ఉన్న వారు జంక్ ఫుడ్, ఫ్రైలకు దూరంగా ఉండాలి.

 ';

carrot juice:

క్యారెట్లలో అధిక బరువులు నిరోధించే గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.

 ';

Chapati:

చపాతిని కూడా ఒక పూట రోజు రాత్రి తింటే.. అధిక బరువును నిరోధిస్తుంది.

 ';

Weight loss:

ఈ డైట్ లను డైలీ ఫాలో అయితే రెండు వారాల్లోనే పది కేజీల బరువు తగ్గొచ్చు.

 ';

VIEW ALL

Guava Leaves: జామ ఆకులు 30 రోజుల పాటు నమిలి తింటే ఏమవుతుంది..

Sattu Drink: బరువు తగ్గడం కోసం సత్తు డ్రింక్ ఎలా చేసుకోవాలంటే..

Fatty liver : ఈ ఐదు పదార్థాలు తింటే ఇక ఫ్యాటీ లివర్.. మీ జోలికి.. రమ్మన్నా రాదు..

చీరలో అందాలతో ఊరిస్తున్న సొట్టబుగ్గల సుందరి..ఈమె ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా?
Read Next Story