Snake: కలలో పాములు కన్పిస్తున్నాయా..?.. ఈ రహస్యమైన విషయాలు మీకోసం..!
పాములు చాలా ప్రమాదకరమని పెద్దలు తరచుగా చెప్తుంటారు.
కొంత మందికి తరచుగా పాములు కలలో కన్పిస్తుంటాయి.
కోబ్రాలు కనుక కలలో కన్పిస్తున్నాయంటే కాలసర్పదోషాలున్నట్లు లెక్క.
పాములకు తెలిసి కానీ, తెలియక కానీ హనీ తలపెడితే కాలసర్పదోషాలు వస్తాయి.
ఇలాంటి వారు సర్పశాంతి, జంట నాగుల్ని ప్రతిష్టించుకొవాలి.
అంతే కాకుండా జంట నాగులపై 11 మంగళ వారాలు పాలతో అభిషేకంచేయాలి.
ఈ విధంగా భక్తితో పూజిస్తే కాలసర్పదోషాలు క్రమ క్రమంగా పోతాయి.
శివుడ్ని ఆరాధిస్తే కూడా సర్పదోషాలు అనేవి ఉండవని పండితులు చెప్తుంటారు.
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