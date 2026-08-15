Snake: కలలో పాములు కన్పిస్తున్నాయా..?.. ఈ రహస్యమైన విషయాలు మీకోసం..!

Published by: Inamdar Paresh | Aug 15, 2026

పాములు చాలా ప్రమాదకరమని పెద్దలు తరచుగా చెప్తుంటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 15, 2026

కొంత మందికి తరచుగా పాములు కలలో కన్పిస్తుంటాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 15, 2026

కోబ్రాలు కనుక కలలో కన్పిస్తున్నాయంటే కాలసర్పదోషాలున్నట్లు లెక్క.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 15, 2026

పాములకు తెలిసి కానీ, తెలియక కానీ హనీ తలపెడితే కాలసర్పదోషాలు వస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 15, 2026

ఇలాంటి వారు సర్పశాంతి, జంట నాగుల్ని ప్రతిష్టించుకొవాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 15, 2026

అంతే కాకుండా జంట నాగులపై 11 మంగళ వారాలు పాలతో అభిషేకంచేయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 15, 2026

ఈ విధంగా భక్తితో పూజిస్తే కాలసర్పదోషాలు క్రమ క్రమంగా పోతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 15, 2026

శివుడ్ని ఆరాధిస్తే కూడా సర్పదోషాలు అనేవి ఉండవని పండితులు చెప్తుంటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 15, 2026

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