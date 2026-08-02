Pregnant Women: ప్రెగ్నెంట్ మహిళలు డెలీవరీ నార్మల్ గా అవ్వాలంటే.. ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి..!
మహిళలకు ప్రెగ్నెన్సీ అనేది వారి జీవితంలో మరో పునర్జన్మగా చెప్తారు.
ముఖ్యంగా ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో తల్లులు తీసుకునే ఆహరం, ఆలోచనల ప్రభావం బిడ్డపై ఉంటుంది.
మంచి హెల్తీ ఆహరం, మంచి సానుకూలమైన ఆలోచనలతో ఉండాలి.
మంచి సంగీతం, మనస్సుకు పాజిటివ్ గా అన్పించే సంగీతం, మూవీస్ చూడాలి.
వైలెంట్ విషయాలకు, ఒత్తిడిని కల్గించే పనులకు దూరంగా ఉండాలి.
డాక్టర్ల సూచనల మేరకు హెల్తీ ఆహరం, ఫ్రూట్ జ్యూస్ లను తీసుకొవాలి.
ఈ విధంగా జాగ్రత్తలు పాటిస్తే నార్మల్ గా డెలీవరీఅయ్యే చాన్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయంటారు.
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