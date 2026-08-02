Pregnant Women: ప్రెగ్నెంట్ మహిళలు డెలీవరీ నార్మల్ గా అవ్వాలంటే.. ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి..!

Published by: Inamdar Paresh | Aug 02, 2026

మహిళలకు ప్రెగ్నెన్సీ అనేది వారి జీవితంలో మరో పునర్జన్మగా చెప్తారు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 02, 2026

ముఖ్యంగా ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో తల్లులు తీసుకునే ఆహరం, ఆలోచనల ప్రభావం బిడ్డపై ఉంటుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 02, 2026

మంచి హెల్తీ ఆహరం, మంచి సానుకూలమైన ఆలోచనలతో ఉండాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 02, 2026

మంచి సంగీతం, మనస్సుకు పాజిటివ్ గా అన్పించే సంగీతం, మూవీస్ చూడాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 02, 2026

వైలెంట్ విషయాలకు, ఒత్తిడిని కల్గించే పనులకు దూరంగా ఉండాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 02, 2026

డాక్టర్ల సూచనల మేరకు హెల్తీ ఆహరం, ఫ్రూట్ జ్యూస్ లను తీసుకొవాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 02, 2026

ఈ విధంగా జాగ్రత్తలు పాటిస్తే నార్మల్ గా డెలీవరీఅయ్యే చాన్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయంటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 02, 2026

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