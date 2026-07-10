Yogini Ekadashi: యోగిని ఏకాదశి.. రేపు ఈ పరిహరాలు పాటిస్తే జీవితంలో అన్ని అద్భుతాలే..!
యోగిని ఏకాదశి అనేది శ్రీమహావిష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతికరమైనది.
ఈరోజున కొన్ని పూజలు, వ్రతాలు చేస్తే అన్ని రకాలు దోషాలు దూరమౌతాయి.
యోగిని ఏకాదశి రోజున తులసి గద్దె ముందు శుభ్రం చేసి నెయ్యిదీపం వెలిగించాలి.
శ్రీ మహా విష్ణువును షోడషోపచారాలతో పూజించుకొవాలి.
అమ్మవారి అనుగ్రహం కోసం లలితా పారాయణం, అష్ట లక్ష్మీ స్తోత్రం పఠిస్తే మంచిదంటారు.
విష్ణు సహస్రనామా పారాయణం, అష్టోత్తర శతనామావళిని పఠించాలి.
తులసీ మాలలు, ఎర్రటి పూలతో శ్రీ మహా విష్ణువును పూజించుకోవాలి.
ఉసిరిక మీద నెయ్యిలో ముంచిన వత్తి వేసి దీపంను వెలిగిస్తే అన్ని దోషాలు పోతాయి.
తులసీ దళాల్ని మాలగా చేసి శ్రీ మహా విష్ణువుకు సమర్పిస్తే ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి కల్గుతుంది.
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