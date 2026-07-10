Yogini Ekadashi: యోగిని ఏకాదశి.. రేపు ఈ పరిహరాలు పాటిస్తే జీవితంలో అన్ని అద్భుతాలే..!

Published by: Inamdar Paresh | Jul 10, 2026

యోగిని ఏకాదశి అనేది శ్రీమహావిష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతికరమైనది.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 10, 2026

ఈరోజున కొన్ని పూజలు, వ్రతాలు చేస్తే అన్ని రకాలు దోషాలు దూరమౌతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 10, 2026

యోగిని ఏకాదశి రోజున తులసి గద్దె ముందు శుభ్రం చేసి నెయ్యిదీపం వెలిగించాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 10, 2026

శ్రీ మహా విష్ణువును షోడషోపచారాలతో పూజించుకొవాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 10, 2026

అమ్మవారి అనుగ్రహం కోసం లలితా పారాయణం, అష్ట లక్ష్మీ స్తోత్రం పఠిస్తే మంచిదంటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 10, 2026

విష్ణు సహస్రనామా పారాయణం, అష్టోత్తర శతనామావళిని పఠించాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 10, 2026

తులసీ మాలలు, ఎర్రటి పూలతో శ్రీ మహా విష్ణువును పూజించుకోవాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 10, 2026

ఉసిరిక మీద నెయ్యిలో ముంచిన వత్తి వేసి దీపంను వెలిగిస్తే అన్ని దోషాలు పోతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 10, 2026

తులసీ దళాల్ని మాలగా చేసి శ్రీ మహా విష్ణువుకు సమర్పిస్తే ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి కల్గుతుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 10, 2026

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