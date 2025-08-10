లక్ష్మీదేవికి ఇష్టమైన రాశులకు ఆమె అనుకూలమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది.
ఏ రాశిపైనా అయినా లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం ఉంటే వారికి డబ్బు కొరత ఉండదు.
కానీ లక్ష్మీదేవి ఎప్పుడు ఎవ్వరి మీద వరాలు కురిపిస్తుందే ఎవ్వరూ ఊహించలేరు.
రాశీచక్రంలోని 12 రాశుల్లో ఆమెకు 5 రాశులంటే మక్కువ. ఆమె ఆశీర్వాదం ఉంటుంది.
ఈ రాశులు వారి స్థాయిలో ఎంతో ఎత్తుకు ఎదిగి, విజయాలను సాధిస్తారు.
ఈ రాశికి అధిపతిగా కుజుడు. అతనితో పాటు లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం మెండుగా ఉంటుంది.
ఈ రాశికి అధిపతి సూర్యుడు. వీరికి ఎప్పుడూ ఆర్థికంగా లోటు ఉండదు.
ఈ రాశికి అధిపతి శుక్రుడు. సంపద, కీర్తిలో శుక్రుడు ఆధిక్యాన్ని కనబరుస్తాడు. వ్యాపారాల్లో విజయ పతాకాన్ని ఎగురవేస్తారు.
లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు మెండుగా ఉంటాయి. ఆస్తి, ఐశ్వర్యం, కీర్తి లభిస్తుంది. పట్టిందల్లా బంగారం అవ్వొచ్చు.
ఈ రాశికి అధిపతి చంద్రుడు. శాంతి, ఆరోగ్యం, సంపద, శ్రేయస్సు వంటి వాటికి చిహ్నంగా పరిగణిస్తున్నారు.
