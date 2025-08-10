లక్ష్మీదేవికి అనుకూలమైన రాశులు

లక్ష్మీదేవికి ఇష్టమైన రాశులకు ఆమె అనుకూలమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది.

Harish Darla
Aug 10,2025
';

అదృష్ట రాశి

ఏ రాశిపైనా అయినా లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం ఉంటే వారికి డబ్బు కొరత ఉండదు.

 ';


కానీ లక్ష్మీదేవి ఎప్పుడు ఎవ్వరి మీద వరాలు కురిపిస్తుందే ఎవ్వరూ ఊహించలేరు.

 ';

లక్ష్మీదేవికి ఇష్టమైన రాశులు

రాశీచక్రంలోని 12 రాశుల్లో ఆమెకు 5 రాశులంటే మక్కువ. ఆమె ఆశీర్వాదం ఉంటుంది.

 ';

అదృష్ట రాశి చక్రాలు

ఈ రాశులు వారి స్థాయిలో ఎంతో ఎత్తుకు ఎదిగి, విజయాలను సాధిస్తారు.

 ';

వృశ్చిక రాశి

ఈ రాశికి అధిపతిగా కుజుడు. అతనితో పాటు లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం మెండుగా ఉంటుంది.

 ';

సింహ రాశి

ఈ రాశికి అధిపతి సూర్యుడు. వీరికి ఎప్పుడూ ఆర్థికంగా లోటు ఉండదు.

';

వృషభ రాశి

ఈ రాశికి అధిపతి శుక్రుడు. సంపద, కీర్తిలో శుక్రుడు ఆధిక్యాన్ని కనబరుస్తాడు. వ్యాపారాల్లో విజయ పతాకాన్ని ఎగురవేస్తారు.

';

తులారాశి

లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు మెండుగా ఉంటాయి. ఆస్తి, ఐశ్వర్యం, కీర్తి లభిస్తుంది. పట్టిందల్లా బంగారం అవ్వొచ్చు.

 ';

కర్కాటక రాశి

ఈ రాశికి అధిపతి చంద్రుడు. శాంతి, ఆరోగ్యం, సంపద, శ్రేయస్సు వంటి వాటికి చిహ్నంగా పరిగణిస్తున్నారు.

 ';

VIEW ALL

Shravana Masam: శ్రావణ మాసం.. ముక్కంటిని ఇలా ఈజీగా ప్రసన్నం చేసుకొవచ్చు.. అత్యంత రహస్యమైన రెమిడీలు..

Hiccups: ఇలా చేస్తే చాలు.. ఎక్కిళ్లు ఎలా వచ్చాయో అలా క్షణాల్లోనే తగ్గిపోతాయి..!!

Bhindi Benefits: డైలీ బెండ కాయ నీళ్లను తాగితే.. ఈ సమస్యలన్ని మూలాల నుంచి మటు మాయం..

Food: ఖాళీ కడుపున ఇవి పొరపాటున తినకండి..
Read Next Story