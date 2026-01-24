ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద క్రికెట్ స్టేడియాలు ఇవే.. మన దేశంలో ఎన్ని ఉన్నాయంటే..

TA Kiran Kumar
Jan 24,2026
';

నరేంద్ర మోడీ స్టేడియం (132,000) 1,32,000 మంది ప్రేక్షకుల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్న నరేంద్ర మోడీ స్టేడియం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రికెట్ స్టేడియంగా రికార్డులకు ఎక్కింది. ఇక్కడ జరిగిన వన్డే ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ 2023లో భారత్ ఓడిపోయింది.

 ';

మెల్బోర్న్ క్రికెట్ స్టేడియం (100,024) మెల్బోర్న్ క్రికెట్ స్టేడియం 1,00,024 భారీ సామర్థ్యంతో రెండో స్థానంలో ఉంది. ఇది క్రికెట్ మ్యాచ్‌లకు అత్యంత అనుకూలమైన వేదికలలో ఒకటిగా నిలిచింది.

 ';

ఈడెన్ గార్డెన్స్ (68,000) కోల్‌కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్ 68,000 మంది సీటింగ్ కెపాసిటీతో మూడవ స్థానంలో ఉంది.

';

షహీద్ వీర్ నారాయణ్ సింగ్ క్రికెట్ స్టేడియం (65,000) జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో రాయ్‌పూర్‌లోని షహీద్ వీర్ నారాయణ్ సింగ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో 65,000 మంది సీటింగ్ కెపాటితో నాల్గో స్థానంలో ఉంది.

';

పెర్త్ స్టేడియం (61,266) ఆస్ట్రేలియాలోని పెర్త్ స్టేడియం 61,266 మంది సామర్థ్యంతో ఐదవ ప్లేస్ లో ఉంది.

 ';

అడిలైడ్ ఓవల్ స్టేడియం (53,583) అడిలైడ్ ఓవల్ స్టేడియం 53,583 సీటింగ్ కెపాసిటీతో గొప్పగా ఉంది. మొత్తంగా ప్రపంచంలో 7వ ప్లేస్ లో ఉంది.

';

గ్రీన్‌ఫీల్డ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం, తిరువనంతపురం (50,000) కేరళలోని తిరువనంతపురంలోని గ్రీన్‌ఫీల్డ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం 50,000 సీటింగ్ కెపాసిటీతో 7వ స్థానంలో ఉంది.

 ';

VIEW ALL

బచ్చన్ సాబ్ ది బెస్ట్.. ఎవరైనా అమితాబ్ తర్వాతే.. లిస్టులో బన్నీ, ప్రభాస్..!

Most Viewed Bollywood Films on Netflix: నెట్ ఫ్లిక్స్ లో ఎక్కువ మంది ప్రేక్షకులు చూసిన చిత్రాలు.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఆ చిత్రానిదే..

Salman Khan Top 10 Movies: సల్మాన్ ఖాన్ కెరీర్ ను ఛేంజ్ చేసిన టాప్ 10 చిత్రాలు..

Hrithik Roshan Top 10 Movies: హృతిక్ రోషన్ టాప్ 10 మూవీస్ లిస్ట్.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఆ చిత్రానిదే..
Read Next Story