Hardik Pandya Net Worth

టీమ్ఇండియా రాక్‌స్టార్ హార్దిక్ పాండ్య..సంపాదన ఎంతో తెలుసా?

Harish Darla
Dec 04,2025
హార్దిక పాండ్యా..గుజరాత్‌లోని సూరత్‌లో జన్మించాడు. పేద కుటుంబంలో విదర్భకు వలసవెళ్లారు.

తొలుత స్పిన్నర్‌గా కెరీర్ ప్రారంభించిన హార్దిక్..కోచ్ సనత్ కుమార్ సలహా మేరకు ఫాస్ట్ బౌలర్‌గా మారాడు.

2016లో ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన టీ20 ద్వారా అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లోకి అడుగుపెట్టాడు హార్దిక్ పాండ్యా.

2022లో గుజరాత్ టైటాన్ జట్టుకు కెప్టెన్‌గా ఎంపికయ్యి..తొలి సీజన్‌లోనే ట్రోఫీని తెచ్చిపెట్టాడు

2024లో ఐపీఎల్ సీజన్‌లో ముంబయి ఇండియన్స్ జట్టులోకి తిరిగొచ్చాడు. రోహిత్ స్థానంలో కెప్టెన్ అయ్యాడు

2024 టీ20 ప్రపంచకప్ టోర్నీలో 11 వికెట్లు పడగొట్టడం ద్వారా జట్టు విజయంలో కీలకపాత్ర పోషించాడు

హార్దిక్ పాండ్యా ఆస్తి విలువ దాదాపుగా రూ.100 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా.దీంతో పాటు ప్రకటనల ద్వారా ఎక్కువ డబ్బు వస్తుంది.

