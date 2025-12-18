ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలంలో దాదాపుగా 369 మంది వేలంలో పాల్గొననున్నారు. ఈ వేలానికి నిర్వహకురాలు ఈమెనే
రిచర్డ్ మాడేలీ, హుక్ ఎడ్మిట్స్ వంటి వారి తర్వాత 2024లో ఐపీఎల్ వేలాన్ని నిర్వహించిన మొదటి మహిళ
మల్లికా సాగర్ ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ.125 కోట్లుగా ఉంటుందని అంచనా.
ఈమె ఆర్ట్స్ వేలంతో పాటు ఐపీఎల్, ఇతర బ్రాండ్ ఎండోర్మెంట్ ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తుంది
ముంబైకి చెందిన మల్లిక.. అమెరికాలోని ఫిలడెల్ఫియాలోని బ్రైన్ మావర్ కాలేజీ నుంచి ఆర్ట్స్లో డిగ్రీ చేసింది
ఒక పుస్తకంలో ఓ వేలం దారుని గురించి చదివిన తర్వాత నుంచి ఆమెకు వేలంవైపు ఆసక్తి నెలకొంది
26 ఏళ్ల వయసులో న్యూయార్క్లోని క్రిస్టీస్ ఆక్షన్ హోమ్లో చేరిన మొదటి భారతీయ మహిళగా నిలిచింది.