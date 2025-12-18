IPL 2026 Auctioneer: ఐపీఎల్ మినీ వేలంలో స్పెషల్ బ్యూటీ..మల్లికా సాగర్ ఎవరో తెలుసా?

Harish Darla
Dec 18,2025
';


ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలంలో దాదాపుగా 369 మంది వేలంలో పాల్గొననున్నారు. ఈ వేలానికి నిర్వహకురాలు ఈమెనే

 ';


రిచర్డ్ మాడేలీ, హుక్ ఎడ్మిట్స్ వంటి వారి తర్వాత 2024లో ఐపీఎల్ వేలాన్ని నిర్వహించిన మొదటి మహిళ

 ';


మల్లికా సాగర్ ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ.125 కోట్లుగా ఉంటుందని అంచనా.

 ';


ఈమె ఆర్ట్స్ వేలంతో పాటు ఐపీఎల్, ఇతర బ్రాండ్ ఎండోర్మెంట్ ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తుంది

 ';


ముంబైకి చెందిన మల్లిక.. అమెరికాలోని ఫిలడెల్ఫియాలోని బ్రైన్ మావర్ కాలేజీ నుంచి ఆర్ట్స్‌లో డిగ్రీ చేసింది

 ';


ఒక పుస్తకంలో ఓ వేలం దారుని గురించి చదివిన తర్వాత నుంచి ఆమెకు వేలంవైపు ఆసక్తి నెలకొంది

 ';


26 ఏళ్ల వయసులో న్యూయార్క్‌లోని క్రిస్టీస్ ఆక్షన్ హోమ్‌లో చేరిన మొదటి భారతీయ మహిళగా నిలిచింది.

 ';


';

VIEW ALL

KCR Dialogues: కేసీఆర్‌ గూస్‌బంప్స్ డైలాగ్స్ ..ఒక్కొక్కడి తల పగిలిపొద్ది..!!

Relationship Tips: మీ రిలేషన్‎షిప్‎కు బ్రేకప్ చెప్పాలా? సింపుల్ టిప్స్ ఇవే..!!

Gold: భూమి దూరం.. బంగారం-వెండి దగ్గర.. ఎందుకిలా?

Gold Loan: తక్కువ వడ్డీ రేటుకే గోల్డ్ లోన్ అందిస్తున్న బ్యాంకులు ఇవే..!!

Read Next Story