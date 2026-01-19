ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్కు ఇప్పుడు లారెన్ బెల్ సరికొత్త 'క్రష్'గా మారింది. ఆటతోనే కాకుండా అందంతోనూ మాయ చేస్తోంది.
గతేడాది నిలిచిన ఆర్సీబీ జట్టులోకి ఈ ఇంగ్లాండ్ బ్యూటీ చేరడం జట్టు గ్లామర్తో పాటు బలాన్ని కూడా పెంచింది.
ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ (WPL 2026) వేలంలో రూ. 90 లక్షలు వెచ్చించి లారెన్ బెల్ను సొంతం చేసుకుంది.
గతంలో జట్టులో ఉన్న స్టార్ బౌలర్ రేణుకా సింగ్ రూ.60 లక్షలకే అందుబాటులో ఉన్నా.. ఆమెను కాదని లారెన్ బెల్ను తీసుకోవడం విశేషం.
6.2 అడుగుల పొడవు ఉండే లారెన్ బెల్, తన ఎత్తును ఉపయోగించుకుని స్వింగ్, పేస్ బౌలింగ్తో ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను బెంబేలెత్తిస్తుంది.
లారెన్ బెల్ ఆర్సీబీలోకి వస్తుందనే వార్త తెలియగానే, నెటిజన్లు ఆమె గురించి గూగుల్లో తెగ వెతికేస్తున్నారు.
వేలం ముగిసిన వెంటనే 'లారెన్ బెల్', 'WPL 2026' వంటి హ్యాష్ట్యాగ్లు సోషల్ మీడియాలో టాప్ ట్రెండింగ్లో నిలిచాయి.
ఐపీఎల్లో పురుషుల జట్టుకు ఉన్నంత క్రేజ్, ఇప్పుడు ఆర్సీబీ మహిళా జట్టుకు కూడా దక్కడం విశేషం.