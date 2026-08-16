Ritika Nayak: 'కొరియన్ కనకరాజు' హీరోయిన్ పింక్ డ్రస్ ఫొటోలు..

Published by: Harish Darla | Aug 16, 2026

విశ్వక్ సేన్ 'అశోక వనంలో అర్జున కళ్యాణం'తో పరిచయమై.. 'మిరాయ్'తో సూపర్‌హిట్ అందుకుంది.

Published by: Harish Darla | Aug 16, 2026

తేజ సజ్జా నటించిన పాన్-ఇండియా ఫాంటసీ అడ్వెంచర్ 'మిరాయ్' చిత్రంతో టాలీవుడ్ లేటెస్ట్ క్రష్‌గా మారిపోయింది.

Published by: Harish Darla | Aug 16, 2026

మోడలింగ్‌పై ఆసక్తితో రితికా సింగ్ సినిమాలపై ఆసక్తితో చిత్రసీమలో అడుగుపెట్టింది.

Published by: Harish Darla | Aug 16, 2026

తెలుగులో తొలి చిత్రం 'అశోక వనంలో అర్జున కళ్యాణం'తో హీరోయిన్‌గా మెప్పించింది.

Published by: Harish Darla | Aug 16, 2026

ఆ సినిమా తర్వాత నేచురల్ స్టార్ నాని నటించిన 'హాయ్ నాన్న'లో అతిథి పాత్రలో కనువిందు చేసింది.

Published by: Harish Darla | Aug 16, 2026

కార్తీక్ ఘట్టమనేని దర్శకత్వంలో తేజ సజ్జా హీరోగా తెరకెక్కిన 'మిరాయ్' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద బంపర్ హిట్ అందుకుంది.

Published by: Harish Darla | Aug 16, 2026

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