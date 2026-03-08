వైష్ణవి శర్మ.. భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టులో ఈమె లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్
ఈ అందమైన మహిళా క్రికెటర్ వయసు కేవలం 20 సంవత్సరాలు మాత్రమే.1
ఈమె ఇప్పటికే టీమ్ఇండియా తరఫున వన్డేల్లో అరంగేట్రం చేసింది.
ఇప్పుడు తాజాగా వైష్ణవీ శర్మ ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మ్యాచ్తో టెస్టుల్లో అడుగుపెట్టింది
వైష్ణవి బౌలింగ్, ఆమె వికెట్లు తీసే నైపుణ్యం ఎంతో తెలివిగా ఉంది.
కానీ, అనుకోని కారణాల వల్ల ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మ్యాచ్లో ఈమెకు ఆడే అవకాశం రాలేదు.
తాజాగా ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన ఏకైక టెస్టు మ్యాచ్ ముగిసింది
ఈ మ్యాచ్లో ఆస్ట్రేలియా చేతిలో టీమ్ఇండియా చిత్తుగా ఉంది.