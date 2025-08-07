మీ ఫోన్‌లోనే ప్రభుత్వ కార్యాలయం .. ఇప్పుడు పని కావాలంటే అపాయింట్‌మెంట్ కాదు.. ఈ యాప్స్ చాలు

Aruna Maharaju
Aug 07,2025
ఆరోగ్య సేతు

ఆరోగ్య సేతు యాప్ ఆరోగ్య పర్యవేక్షణ కోసం రూపొందించబడింది, ముఖ్యంగా కోవిడ్-19 సమయంలో ఇది ఎంతో ఉపయోగపడింది.

BHIM

భీమ్ యాప్ ద్వారా డబ్బు లావాదేవీలు సురక్షితంగా చేయవచ్చు. యూపీఐ చెల్లింపులు, పెట్టుబడి ఎంపికలు కూడా ఇందులో సులభంగా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

RBI రిటైల్ డైరెక్ట్

ఆర్‌బీఐ రిటైల్ డైరెక్ట్ అనేది ప్రభుత్వ బాండ్‌లలో నేరుగా పెట్టుబడి పెట్టడానికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అందించిన వేదిక.

UMANG

ఉమంగ్ యాప్ ఒకే చోట 1,200 కంటే ఎక్కువ కేంద్ర, రాష్ట్ర, స్థానిక ప్రభుత్వ సేవలను అందిస్తుంది. ఇందులో ఈపీఎఫ్‌ఓ, పాస్‌పోర్ట్, సీబీఎస్‌ఈ ఫలితాలు, గ్యాస్ బుకింగ్, బిల్లు చెల్లింపులు వంటివి ఉన్నాయి.

MyGov

మైగవ్ యాప్ పౌరులు తమ ఆలోచనలను పంచుకోవడానికి, అభిప్రాయాలు చెప్పడానికి, చర్చల్లో పాల్గొనడానికి, పనులకు సహకరించడానికి అవకాశం ఇస్తుంది.

కోవిన్

కోవిన్ యాప్ ద్వారా టీకా నమోదు, అపాయింట్‌మెంట్ బుకింగ్, డిజిటల్ సర్టిఫికేట్‌లను సులభంగా పొందవచ్చు.

mParivahan

ఎంపరివాహన్ యాప్ వాహనం, డ్రైవర్ సమాచారాన్ని డిజిటల్‌గా అందిస్తుంది.

డిజిలాకర్

డిజిలాకర్ ఆధార్, పాన్, మార్క్‌షీట్‌ల వంటి ముఖ్యమైన పత్రాలను సురక్షితంగా క్లౌడ్‌లో నిల్వ చేసే సౌకర్యం కల్పిస్తుంది.

