ప్రపంచంలోని ప్రధాన దేశాల గురించి చాలా మందికి తెలిసినప్పటికీ, అంతగా తెలియని అనేక దేశాలు, భూభాగాలు మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరుస్తాయి. అవేవో చూద్దాం.
పసిఫిక్ మహాసముద్రంలోని ఈ చిన్న ద్వీప దేశం విస్తీర్ణంలో మూడవ అతి చిన్న దేశం, జనాభాలో రెండవ అతి చిన్న దేశం. ఇది ఫాస్ఫేట్ తవ్వకాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది.
పసిఫిక్లోని మరో చిన్న ద్వీప దేశం, తువాలు తొమ్మిది ద్వీపాలను కలిగి ఉంది. ప్రపంచంలో అతి తక్కువ మంది సందర్శించే దేశాలలో ఒకటి.
మధ్య ఆఫ్రికా పశ్చిమ తీరంలో ఉన్న ఈ ద్వీప దేశం జీవవైవిధ్యం, కోకో ఉత్పత్తికి ప్రసిద్ధి చెందింది.
మడగాస్కర్, ఆఫ్రికన్ తీరం మధ్య హిందూ మహాసముద్రంలో ఉన్న ఒక ద్వీపసమూహం, కొమొరోస్ అగ్నిపర్వత ద్వీపాలు, గొప్ప సంస్కృతికి ప్రసిద్ధి చెందింది.
ఆఫ్రికా కొమ్ములో ఉన్న జిబౌటి ఒక చిన్న దేశం, ఇది ఎర్ర సముద్రం సమీపంలో దాని వ్యూహాత్మక స్థానం కారణంగా కీలకమైన షిప్పింగ్, సైనిక కేంద్రంగా పనిచేస్తుంది.
తూర్పు హిమాలయాలలో ఉన్న భూటాన్, ఆనందాన్ని కొలవడానికి దాని ప్రత్యేకమైన విధానానికి, దాని అద్భుతమైన ప్రకృతి దృశ్యాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది.
దక్షిణాఫ్రికాలోని ఒక ఎన్క్లేవ్, లెసోతో దాని పర్వత భూభాగానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. దీనిని తరచుగా "ఆకాశంలో రాజ్యం" అని పిలుస్తారు.
ఈ పసిఫిక్ ద్వీప దేశం దాదాపు 80 ద్వీపాలతో రూపొందించింది. దాని అగ్నిపర్వత కార్యకలాపాలు, గొప్ప స్థానిక సంస్కృతికి ప్రసిద్ధి చెందింది.
అధికారికంగా ఫెడరేటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మైక్రోనేషియా అని పిలిచే ఈ దేశం పశ్చిమ పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో 600 కి పైగా ద్వీపాలను కలిగి ఉంది. వైవిధ్యమైన సముద్ర జీవులకు ప్రసిద్ధి చెందింది.
పశ్చిమ పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఉన్న ఒక ద్వీప దేశం, పలావు అద్భుతమైన పగడపు దిబ్బలు, సముద్ర జీవవైవిధ్యానికి ప్రసిద్ధి చెందింది.