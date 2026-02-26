ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన కొన్ని డెస్టినేషన్ టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ విషయానికొస్తే..

TA Kiran Kumar
Feb 26,2026
';

పారిస్

ఫ్రాన్స్ దేశం రాజధాని పారిస్ ను ప్రపంచంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ పర్యాటక ప్రదేశంగా రికార్డులకు ఎక్కనుంది. ముఖ్యంగా ఈఫిల్ టవర్ ను సందర్శించడానికి ప్రపంచంలో అత్యధికంగా సందర్శించే నగరాల్లో ఇది ఒకటి.

';

రోమ్

ఇటలీ రాజధాని రోమ్ నగరం చారిత్రకంగా ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగిన విహార ప్రదేశం. యూరోప్ లో అత్యధికంగా సందర్శించే నగరాల్లో ఇది ఒకటి.

 ';

బాలి

బాలి అందమైన బీచ్ లు, జంతువులు, జలపాతాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రదేశం. ఇది కాస్మోపాలిటన్ నగరం. ఇక్కడ కళలు,సంగీతం, చారిత్రాత్మక సంఘటనలతో సాంస్కృతికంగా విభిన్నమైన గమ్యస్థానంగా నిలిచింది.

 ';

దుబాయ్

దుబాయ్ లో ప్రపంచంలోనే అతి ఎత్తైన కట్టడమైన బుర్జ్ ఖలీఫా ఒకటి. దీన్ని సందర్శించడానికి ప్రతి సంవత్సరం వరల్డ్ వైడ్ గా ఎంతో మంది టూరిస్టులు ఇక్కడికి వస్తుంటారు.

';

లండన్

ప్రపంచంలో అతి ఎక్కువ మంది టూరిస్టులు సందర్శించే స్థలాల్లో ఇంగ్లాండ్ రాజధాని లండన్ ఒకటి. ఎవ్రీ ఇయర్ 50 మిలియన్లకు పైగా పర్యాటకులతో ఎక్కువ మంది టూరిస్టులు సందర్శించే స్థలంగా నిలిచింది.

';

ఫుకెట్

ఫుకెట్ దక్షిణ థాయిలాండ్‌లో అద్భుత రమణీయ ప్రదేశం. ఇక్కడ తెల్లటి ఇసుక బీచ్ లకు కారణంగా ఇది వరల్డ్ టాప్ మోస్ట్ రొమాంటిక్ టూరిస్ట్ ప్లేస్ లో ఒకటిగా నిలిచింది. మణి జలాలు తెల్లని ఇసుక బీచ్‌ల కారణంగా ప్రసిద్ధి చెందింది.

';

VIEW ALL

Coriander Juice: కొత్తిమీర రసం ఇలా తాగితే.. ఈ జన్మలో దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు రావు!

Ashika Ranganath Photos: ఏమీ ఆ అందం..దివి నుంచి దిగివచ్చిన తారలాగ ఉంది!

Curd Rice: ఇలా పెరుగన్నం తింటే గ్యాస్, ఎసిడిటీ, మలబద్ధకం సమస్యలు అవుట్..

1997 Tollywood Top 10 Movies: 1997 టాలీవుడ్ టాప్ 10 మూవీస్.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఏ చిత్రానిదంటే..
Read Next Story