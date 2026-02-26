ఫ్రాన్స్ దేశం రాజధాని పారిస్ ను ప్రపంచంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ పర్యాటక ప్రదేశంగా రికార్డులకు ఎక్కనుంది. ముఖ్యంగా ఈఫిల్ టవర్ ను సందర్శించడానికి ప్రపంచంలో అత్యధికంగా సందర్శించే నగరాల్లో ఇది ఒకటి.
ఇటలీ రాజధాని రోమ్ నగరం చారిత్రకంగా ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగిన విహార ప్రదేశం. యూరోప్ లో అత్యధికంగా సందర్శించే నగరాల్లో ఇది ఒకటి.
బాలి అందమైన బీచ్ లు, జంతువులు, జలపాతాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రదేశం. ఇది కాస్మోపాలిటన్ నగరం. ఇక్కడ కళలు,సంగీతం, చారిత్రాత్మక సంఘటనలతో సాంస్కృతికంగా విభిన్నమైన గమ్యస్థానంగా నిలిచింది.
దుబాయ్ లో ప్రపంచంలోనే అతి ఎత్తైన కట్టడమైన బుర్జ్ ఖలీఫా ఒకటి. దీన్ని సందర్శించడానికి ప్రతి సంవత్సరం వరల్డ్ వైడ్ గా ఎంతో మంది టూరిస్టులు ఇక్కడికి వస్తుంటారు.
ప్రపంచంలో అతి ఎక్కువ మంది టూరిస్టులు సందర్శించే స్థలాల్లో ఇంగ్లాండ్ రాజధాని లండన్ ఒకటి. ఎవ్రీ ఇయర్ 50 మిలియన్లకు పైగా పర్యాటకులతో ఎక్కువ మంది టూరిస్టులు సందర్శించే స్థలంగా నిలిచింది.
ఫుకెట్ దక్షిణ థాయిలాండ్లో అద్భుత రమణీయ ప్రదేశం. ఇక్కడ తెల్లటి ఇసుక బీచ్ లకు కారణంగా ఇది వరల్డ్ టాప్ మోస్ట్ రొమాంటిక్ టూరిస్ట్ ప్లేస్ లో ఒకటిగా నిలిచింది. మణి జలాలు తెల్లని ఇసుక బీచ్ల కారణంగా ప్రసిద్ధి చెందింది.