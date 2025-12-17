Hindu-Muslim Marriages: ముస్లింలను పెళ్లి చేసుకున్న హిందూ యువరాణులు ఎవరో తెలుసా?

Bhoomi
Dec 17,2025
';


హిందూ యువరాణులు ముస్లింలను వివాహం చేసుకోవడం ఆశ్చర్యపరిచాయి. కానీ ఈ వివాహాలను మతపరమైనవి కాకుండా రాజకీయ నిర్ణయాలుగా చూశారు.

';


మధ్యయుగ చరిత్ర కేవలం యుద్ధాలు, మత ఘర్షణలు మాత్రమే కాదు.. అధికారాన్ని కాపాడుకునేందుకు, రాజ్యాలను రక్షించుకునేందుకు వైవాహిక సంబంధాలను ఉపయోగించారు.

';


హిందూ యువరాణులు ముస్లిం పాలకులను వివాహం చేసుకోవడం చాలా మందిని ఆశ్చర్యపరిచింది. అలా వివాహం చేసుకున్న హిందూ యువరాణులు ఎవరో చూద్దాం.

';


అమెర్ యువరాణి అక్బర్ చక్రవర్తిని వివాహం చేసుకున్నారు. వీరి వివాహం 1562 ఏడీలో జరిగింది.

';


మార్వార్ యువరాణి మణిబాయి యువరాజు సలీంను వివాహమాడారు. ఈ వివాహం రాజపుత్రుల ప్రతిష్టను పెంచేందుకు చేసుకున్నట్లు చరిత్ర చెబుతోంది.

';


జోధ్ పూర్ యువరాణి జోధాబాయి జహంగీర్ ను వివాహం చేసుకున్నారు.

';


జైసల్మేర్ యువరాణి నాతి బాయి అక్బర్ ను క్రీ.శ 1570లో వివాహం చేసుకున్నారు.

';


జైసల్మేర్ యువరాణి యువరాజు సలీంను పెళ్లి చేసుకున్నారు.

';


విజయనగర యువరాణి బహమనీ సుల్తాన్ ఫిరోజ్ షాను పెళ్లి చేసుకున్నారు.

';


ఖేర్లా యువరాణి బహమనీ సుల్తాన్ ను వివాహమాడారు.

';


అమెర్, బికనీర్, రాజ్ పుత్ యువరాణులు పెళ్లి చేసుకున్నారు.

';

VIEW ALL

IPL: ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యంత ఖరీదైన 10 మంది ఆటగాళ్లు.. టాప్‌లో ఎవరంటే..?

Thyroid Problem: ఉదయాన్నే ఈ నీరు తాగితే.. థైరాయిడ్ సమస్యకు చెక్!

Gastric: ఈ నీరు తాగితే.. 5 నిమిషాల్లో గ్యాస్ట్రిక్ పరార్..

Turmeric: ముఖానికి పసుపు రాయడం వల్ల 7 లాభాలు..
Read Next Story