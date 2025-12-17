హిందూ యువరాణులు ముస్లింలను వివాహం చేసుకోవడం ఆశ్చర్యపరిచాయి. కానీ ఈ వివాహాలను మతపరమైనవి కాకుండా రాజకీయ నిర్ణయాలుగా చూశారు.
మధ్యయుగ చరిత్ర కేవలం యుద్ధాలు, మత ఘర్షణలు మాత్రమే కాదు.. అధికారాన్ని కాపాడుకునేందుకు, రాజ్యాలను రక్షించుకునేందుకు వైవాహిక సంబంధాలను ఉపయోగించారు.
హిందూ యువరాణులు ముస్లిం పాలకులను వివాహం చేసుకోవడం చాలా మందిని ఆశ్చర్యపరిచింది. అలా వివాహం చేసుకున్న హిందూ యువరాణులు ఎవరో చూద్దాం.
అమెర్ యువరాణి అక్బర్ చక్రవర్తిని వివాహం చేసుకున్నారు. వీరి వివాహం 1562 ఏడీలో జరిగింది.
మార్వార్ యువరాణి మణిబాయి యువరాజు సలీంను వివాహమాడారు. ఈ వివాహం రాజపుత్రుల ప్రతిష్టను పెంచేందుకు చేసుకున్నట్లు చరిత్ర చెబుతోంది.
జోధ్ పూర్ యువరాణి జోధాబాయి జహంగీర్ ను వివాహం చేసుకున్నారు.
జైసల్మేర్ యువరాణి నాతి బాయి అక్బర్ ను క్రీ.శ 1570లో వివాహం చేసుకున్నారు.
జైసల్మేర్ యువరాణి యువరాజు సలీంను పెళ్లి చేసుకున్నారు.
విజయనగర యువరాణి బహమనీ సుల్తాన్ ఫిరోజ్ షాను పెళ్లి చేసుకున్నారు.
ఖేర్లా యువరాణి బహమనీ సుల్తాన్ ను వివాహమాడారు.
అమెర్, బికనీర్, రాజ్ పుత్ యువరాణులు పెళ్లి చేసుకున్నారు.