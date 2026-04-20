వరల్డ్ మోస్ట్ డేంజరస్ ఎయిర్ పోర్ట్స్.. కాస్త అదుపు తప్పినా పై ప్రాణాలు పైనే..

TA Kiran Kumar
Apr 20,2026
ఐస్ రన్‌వే ఎయిర్‌ఫీల్డ్..

ఐస్ రన్‌వే ఎయిర్‌ఫీల్డ్.. అంటార్కిటికాలోని ఐస్ రన్‌వే ఎయిర్‌ఫీల్డ్ ప్రపంచంలోని మరొక అద్బుతమైన ప్రతికూలంగా ఉండే ఎయిర్ ఫీల్డ్.

కన్సాయ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం..

జపాన్ లోని ఈ విమానాశ్రయం ఒసాకా బేలోని ఒక కృత్రిమ ద్వీపంలో నిర్మించారు. దాని ప్రత్యేకమైన డిజైన్ తో ఈ నిర్మాణాన్ని చేపట్టారు. ఇక్కడ ల్యాండ్ చేయాలంటే ఆ పైలెట్ కొన్ని వేల గంటలు విమానం నడిపిన అనుభవం ఉండాలి.

మదీరా విమానాశ్రయం

మదీరా విమానాశ్రయం.. పోర్చుగల్ లో స్తంభాల మద్దతుతో సముద్రం మీదుగా విస్తరించి ఉన్న రన్‌వే కలిగిన విమానాశ్రాయం. ఈ ఎయిర్ పోర్ట్ వరల్డ్ లోనే అత్యంత డేంజరస్ విమానాశ్రయాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది.

కోర్చెవెల్ ఎయిర్ పోర్ట్

కోర్చెవెల్ ఎయిర్ పోర్ట్ ఇది ఫ్రాన్స్ కోర్చెవెల్ ఫ్రెంచ్ ఆల్ప్స్‌లోని ఒక ప్రసిద్ధ స్కీ రిసార్ట్. రన్‌వే చాలా నిటారుగా ఉంటుంది. ల్యాండింగ్ చేయం కత్తి మీదే. సుశిక్షితులైన పైలెట్స్ మాత్రమే ల్యాండ్ చేయగలరు.

టెన్జింగ్-హిల్లరీ విమానాశ్రయం..

నేపాల్ లో పర్వతాల మధ్య నిటారుగా ఉన్న రన్‌వే.. పూర్తిగా డ్రాప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అనూహ్య వాతావరణ పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ విమానాలను ల్యాండింగ్ చేయడం ఓ సవాలతో కూడుకున్నదనే చెప్పా

జువాంచో ఇ. యరాస్క్విన్ విమానాశ్రయం

జువాంచో ఇ. యరాస్క్విన్ విమానాశ్రయం, ఇది కరేబియన్ నెదర్లాండ్స్‌లోని సబా ద్వీపంలో ఉంది. రన్‌వే కేవలం 1,312 అడుగుల (400 మీటర్లు) పొడవు మాత్రమే ఉంటుంది. ఇక్కడ విమానాలను ల్యాండింగ్ చేయడం.. టేకాఫ్ చేయడం అంటే పెద్ద సవాల్ తో

బార్రా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం..

బార్రా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఇది స్కాట్లాండ్‌లోని బార్రా ద్వీపంలో ఉంది. ఈ విమానాశ్రయంలో విమానాలు నేరుగా ఇసుక మీద దిగి టేకాఫ్ అవుతాయి.

