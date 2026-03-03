నరేంద్ర మోడీ సహా ప్రపంచంలో ఎక్స్(X)లో అత్యధిక ఫాలోవర్స్ ఉన్నది వీళ్లకే..

ప్రపంచ కుబేరుడు ఎక్స్ అధినేత ఎలాన్ మస్క్ కు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 235.7 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు.
అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబాబాకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 119.1 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు.
పోర్చుగల్ దేశానికి చెందిన ఫుట్ బాల్ ఆటగాడైన ఇతనికి ఎక్స్ లో 105.8 మిలియన్ ఫాలో అవుతున్నారు.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 110.4 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ తో టాప్ 4లో ఉన్నారు.
భారత ప్రధాన మంత్రి నరేం ద్రమోడీకి 106.3 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ తో ప్రపంచంలో 5వ స్థానంలో ఉన్నారు.
బార్బేడియన్ గాయని అయిన ఈమె కు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 96.5 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు.
కెనెడియన్ గాయకుడు జస్టిన్ బీబర్ ఎక్స్ లో 89.9 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ తో టాప్ 7లో ఉన్నారు.
ప్రముఖ అమెరికన్ పాప్ గాయని అయిన కేటి పేర్రికి ఎక్స్ లో 85.3 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ తో వరల్డ్ వైడ్ గా టాప్ 8లో నిలిచింది.
అమెరికన్ పాప్ గాయనిగా ఈమెకు ఎక్స్ లో 79 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు.
ప్రముఖ అమెరికాన్ సింగర్ అయిన ఆమెను ఎక్స్ లో 70.6 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ తో టాప్ 10లో నిలిచింది.
