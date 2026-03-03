నరేంద్ర మోడీ సహా ప్రపంచంలో ఎక్స్(X)లో అత్యధిక ఫాలోవర్స్ ఉన్నది వీళ్లకే..

TA Kiran Kumar
Mar 03,2026
1. ఎలాన్ మస్క్

ప్రపంచ కుబేరుడు ఎక్స్ అధినేత ఎలాన్ మస్క్ కు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 235.7 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు.

2. బరాక్ ఒబామా

అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబాబాకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 119.1 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు.

3.క్రిష్టియానో రొనాల్డో

పోర్చుగల్ దేశానికి చెందిన ఫుట్ బాల్ ఆటగాడైన ఇతనికి ఎక్స్ లో 105.8 మిలియన్ ఫాలో అవుతున్నారు.

4. డొనాల్డ్ ట్రంప్ -

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 110.4 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ తో టాప్ 4లో ఉన్నారు.

5. నరేంద్ర మోడీ

భారత ప్రధాన మంత్రి నరేం ద్రమోడీకి 106.3 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ తో ప్రపంచంలో 5వ స్థానంలో ఉన్నారు.

6.రిహానా

బార్బేడియన్ గాయని అయిన ఈమె కు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 96.5 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు.

7. జస్టిన్ బీబర్

కెనెడియన్ గాయకుడు జస్టిన్ బీబర్ ఎక్స్ లో 89.9 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ తో టాప్ 7లో ఉన్నారు.

8.కేటి పేర్రి

ప్రముఖ అమెరికన్ పాప్ గాయని అయిన కేటి పేర్రికి ఎక్స్ లో 85.3 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ తో వరల్డ్ వైడ్ గా టాప్ 8లో నిలిచింది.

9. టేలర్ ఏలియస్ స్విప్ట్

అమెరికన్ పాప్ గాయనిగా ఈమెకు ఎక్స్ లో 79 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు.

10. లేడీ గాగా

ప్రముఖ అమెరికాన్ సింగర్ అయిన ఆమెను ఎక్స్ లో 70.6 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ తో టాప్ 10లో నిలిచింది.

