పాలస్తీనాలో ప్రధానంగా ఇస్లామిక్ దేశం. ఇక్కడ క్రైస్తవులు గణనీయంగా ఉన్నా.. హిందూ జనాభా మాత్రం అధికారంగా లేరు.
రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చి కేంద్రమైన వాటికన్ సిటీలో హిందూ జనాభా లేనే లేదు.
సోమాలియా దేశం కూడా పూర్తి ఇస్లామిక్ రాడికల్ దేశం. ఈ దేశంలో రికార్డుల ప్రకారం అసలు హిందూ జనాభానే లేదు.
యెమెన్ ముస్లిమ్ అధికారిక దేశం. ఇక్కడ హిందువలను భూతద్దం పెట్టిన వెతికినా.. ఎక్కడా కనిపించరు.
నార్త్ కొరియా మతం లేని కమ్యూనిస్ట్ దేశం. ఇక్కడ హిందువుల జనాభాకు సంబంధించి ఎలాంటి అధికారిక రికార్డులు లేవు.
సౌదీ అరేబియాలో పూర్తి ఇస్లామిక్ కంట్రీ. ఇక్కడ అధికారికంగా ఒక్క హిందువు లేరు.
ఆఫ్ఘనిస్తాన్: దేశంలో తాలిబాన్ల పరిపాలన వచ్చే వరకు ఇక్కడ హిందువులు ఓ మోస్తరుగా ఉండేవారు. తాజా పరిణామాలతో అసలు అక్కడ హిందువల జనాభా పూర్తిగా తగ్గిపోయిందనే కంటే లేనే లేరని చెప్పాలి.