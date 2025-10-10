ప్రపంచంలో హిందువులు లేని దేశాలు..

TA Kiran Kumar
Oct 10,2025
';

కొన్ని దేశాల్లో భూతద్దం పెట్టి వెతికినా.. మనకు హిందువులు కనిపించరు. అధికారికంగా ఆ దేశంలో హిందూ జనాభానే లేదు.

';

పాలస్తీనా

పాలస్తీనాలో ప్రధానంగా ఇస్లామిక్ దేశం. ఇక్కడ క్రైస్తవులు గణనీయంగా ఉన్నా.. హిందూ జనాభా మాత్రం అధికారంగా లేరు.

';

వాటికన్ సిటీ

రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చి కేంద్రమైన వాటికన్ సిటీలో హిందూ జనాభా లేనే లేదు.

';

సోమాలియా

సోమాలియా దేశం కూడా పూర్తి ఇస్లామిక్ రాడికల్ దేశం. ఈ దేశంలో రికార్డుల ప్రకారం అసలు హిందూ జనాభానే లేదు.

 ';

యెమెన్

యెమెన్‌ ముస్లిమ్ అధికారిక దేశం. ఇక్కడ హిందువలను భూతద్దం పెట్టిన వెతికినా.. ఎక్కడా కనిపించరు.

 ';

ఉత్తర కొరియా

నార్త్ కొరియా మతం లేని కమ్యూనిస్ట్ దేశం. ఇక్కడ హిందువుల జనాభాకు సంబంధించి ఎలాంటి అధికారిక రికార్డులు లేవు.

';

సౌదీ అరేబియా

సౌదీ అరేబియాలో పూర్తి ఇస్లామిక్ కంట్రీ. ఇక్కడ అధికారికంగా ఒక్క హిందువు లేరు.

';

ఆఫ్ఘనిస్తాన్

ఆఫ్ఘనిస్తాన్: దేశంలో తాలిబాన్ల పరిపాలన వచ్చే వరకు ఇక్కడ హిందువులు ఓ మోస్తరుగా ఉండేవారు. తాజా పరిణామాలతో అసలు అక్కడ హిందువల జనాభా పూర్తిగా తగ్గిపోయిందనే కంటే లేనే లేరని చెప్పాలి.

';

VIEW ALL

Real Names of Stars: చిరంజీవి, రజినీకాంత్ సహా పేరు మార్చుకొని స్టార్స్ గా ఎదిగిన హీరోలు..

2010 Tollywood Top 10 Movies: ‘సింహా’ సహా 2010 టాలీవుడ్ టాప్ 10 మూవీస్ లిస్ట్..

Faria Abdullah: యూరప్‌ వెకేషన్‌లో ఫుల్‌‌గా ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఫరియా అబ్దుల్లా.. ఫొటోలు వైరల్..!

Chapatis: హెల్త్ కోసం రోజుకు ఎన్ని చపాతీలు తినాలో తెలుసా?
Read Next Story