వారణాసీ సహా ఈ భూమిపై అత్యంత ప్రాచీన నగరాలు ఇవే..

TA Kiran Kumar
Oct 14,2025
ప్లోవ్‌దివ్ - బల్గేరియా

బల్గేరియాలోని ఈ నగరం కూడా దాదాపు 8 వేల నాటి పూర్వం అని చరిత్రకారులు చెబుతున్నారు.

అలెప్పో - సిరియా

ఈ నగరం కూడా దాదాపు 8000 నాటిదని చెబుతున్నారు.

డెమాస్కస్ - సిరియా

సిరియా రాజధాని డెమాస్కస్ 8 వేల ఏళ్ల నాటికే ఈ నగరం ఉందని కార్బన్ డేటింగ్ చెబుతున్న విషయం

జెరికో - పాలస్తీనా

11 వేల సంవత్సరాల నాటిదని కార్బన్ డేటింగ్ చెబుతుంది.

వారణాసి - కాశీ

భారతదేశంలో అత్యంత పురాతనమైన నగరం. ప్రళయానికి ముందే ఈ నగరాన్ని మహా శివుడు ఏర్పాటు చేసారు. దీన్ని మహా శ్మశానం అంటారు. కార్బన్ డేటింగ్‌తో ఇది కొన్ని వేల యేళ్ల పూర్వమే ఈ నగరం ఉందని చెబుతున్నారు. ఇప్పటికీ శాస్త్రవేత్తల అంచనాలకు అందుకోని నగరం.

ఫైయుమ్ - ఈజిప్ట్

ఈజిప్ట్‌లోని 6 వేల నాటి పురాతన నగరం

ఏథెన్స్ - యూరోప్

ఏథెన్స్ - ఐరోపాలోని అత్యంత పురాతన నగరాల్లో ఒకటి. 3400 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన నగరం.

బైబ్లోస్ - లెబనాన్

లెబనాన్‌లోని బైబ్లోస్ నగరం దాదాపు 7 వేల నాటి పూర్వపు నగరంగా చరిత్రకారులు చెబుతున్న మాట.

లక్సోర్ - ఈజిప్ట్

ఈజిప్ట్‌లోనీ ఈజిప్షియన్ నగరానికి 4000వేలకు ఏళ్లకు పైగా చరిత్ర ఉంది.

లిస్బన్ - పోర్చగల్

లిస్బన్ - పోర్చగల్ దాదాపు 3 వేల ఏళ్ల నాటి పురాతన నగరం అని చరిత్రకారులు కార్బన్ డేటింగ్ ద్వారా నిర్ధారించారు.

