వరల్డ్ లో పేరు మార్చుకున్న 10కి పైగా దేశాలు..

TA Kiran Kumar
Jan 19,2026
భారత్

భారత్ - మన దేశానికి అధికారికంగా ఇంగ్లీష్ లో రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇండియాగా సంభోదిస్తారు. కానీ హిందీ, ఇతర ప్రాంతీయ భాషల్లో భారత్ అని ఉంటుంది. మరోవైపు హిందూస్థాన్ అనే పేరు కూడా ఉంది.

కేప్ వెర్డే

కేప్ వెర్డే - రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాబో వెర్డే పోర్చుగీస్ భాష, వారసత్వాన్ని గౌరవించటానికి 2013లో పేరు అధికారికంగా పేరు మార్చబడింది.

జైర్

జైర్ - కాంగో డెమొక్రాటిక్ రిపబ్లిక్ 1997లో, మోబుటు నియంతృత్వం ముగింపుకు మరియు 1971కి ముందు ఉన్న పేరును మార్చారు.

స్వాజిలాండ్

స్వాజిలాండ్ - ఎస్వాతిని 2018లో, దేశం దాని 50వ స్వాతంత్ర్య వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకునే క్రమంలో పేరును మార్చారు.

చెకోస్లోవేకియా

చెకోస్లోవేకియా - చెక్ రిపబ్లిక్ మరియు స్లోవేకియా 1993లో జరిగిన శాంతియుత విభజన ఫలితంగా రెండు వేర్వేరు దేశాలు తమ ప్రత్యేక జాతీయ గుర్తింపులను పొందాయి.

సియామ్

సియామ్ - థాయిలాండ్ సియామ్ 1939లో థాయిలాండ్‌గా మారింది. 1949లో "స్వేచ్ఛా భూమి"గా దాని జాతీయ గుర్తింపును ప్రతిబింబించేలా ఈ పేరును మార్చారు.

పర్షియా

పర్షియా - ఇరాన్ 1935లో, పర్షియా జాతీయ గుర్తింపు, ఆధునీకరణ యొక్క కొత్త శకానికి సంకేతంగా దాని పేరును ఇరాన్‌గా మార్చింది.

సిలోన్

సిలోన్ - శ్రీలంకగా గణతంత్ర రాజ్యంగా మారడానికి ముందు వలసరాజ్యాల అనుబంధాలను తొలగించే నేపథ్యంలో 1972లో శ్రీలంక అనే పేరును స్వీకరించింది.

బర్మా

బర్మా - మయన్మార్ 1989లో, బర్మా దాని విభిన్న జాతి సమూహాలు, సంస్కృతులను సూచించడానికి మయన్మార్‌గా పేరు మార్చబడింది.

హాలండ్

హాలండ్ - నెదర్లాండ్స్ 2020లో పేరు అధికారికంగా మార్చబడింది.

టర్కీ

టర్కీ - తుర్కియే 2021లో, స్థానిక భాష, వారసత్వాన్ని బాగా ప్రతిబింబించేలా టర్కీ తన అధికారిక పేరును తుర్కియేగా మార్చుకుంది.

