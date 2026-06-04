సెక్యూరిటీ పరంగా ప్రపంచంలో అత్యంత సురక్షితమైన దేశాలు ఇవే..

సింగపూర్లో తక్కువ విస్తీర్ణంలో ఉన్నా.. దేశీయంగా ఎంతో సురక్షితమైన నగర దేశం. అంతేకాకుండా ఇక్కడి ప్రజలకు అధిక స్థాయి సామాజిక భద్రత ఉంది.
ప్రపంచంలోని అత్యంత సురక్షితమైన, ఆనందకరమైన దేశాలలో డెన్మార్క్ కు తప్పక ప్లేస్ ఉంటుంది.
పోర్చుగల్ నైరుతి ఐరోపాలో ఉన్న ఒక చిన్న దేశం. అంతేకాదు ప్రపంచంలోని సురక్షితమైన దేశాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది.
ఆస్ట్రియా తక్కువ ఆయుధ దిగుమతులు కలిగియున్న దేశం. శాంతియుత ఎన్నికల కారణంగా ఈ దేశం సురక్షితమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.
చెక్ రిపబ్లిక్ ఈ దేశం తన మిలిటరీపై ఎక్కువ ఖర్చు చేయదు. మరియు తక్కువ క్రైమ్ రేట్ కలిగిన దేశంగా ఉండటంతో ఎక్కువ మంది పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తోంది.
ఇది తక్కువ క్రైమ్ రేట్ కలిగి ఉన్న ఏషియాటిక్ దేశాల్లో ఇది ఒకటి. ప్రపంచంలోనే ఎక్కువ హై-స్పీడ్ రైళ్లు ఉన్న దేశంగా ఖ్యాతి గడించింది.
స్విట్జర్లాండ్ తక్కువ నేరాల రేటు కారణంగా సురక్షిత దేశంగా పేరు పడింది. అందుకే ప్రపంచంలో నల్ల డబ్బులు పోగేసుకునేవాళ్లు ఇక్కడి బ్యాంకుల్లో తమ డబ్బును దాచుకుంటారు.
న్యూజిలాండ్ 5 మిలియన్ల (50 లక్షలు) హైదరాబాద్ కంటే తక్కువ జనాభా కలిగిన దేశం. ఈ దేశంలో అంతర్గత విభేదాలు, హింస చాలా తక్కువ గా ఉంది. దీంతో ఎక్కువ మంది పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తోంది ఈ దేశం.
ఐస్ల్యాండ్ దేశంలో హత్యల రేటు చాలా తక్కువ. ఈ తీవ్రవాద కార్యకలాపాలు చాలా తక్కువ. అందుకే జైల్లలో చాలా తక్కువ మంది ఖైదీలే ఉంటారు.
కెనడాలో మొన్నటి వరకు అత్యంత సురక్షితమైన నగరంగా పేరు గాంచింది. కానీ ప్రత్యేక ఖలీస్థానీ ఉద్యమకారుల కారణంగా ప్రస్తుతం ఆ దేశం కొన్ని రకాల ఇబ్బందులను ఫేస్ చేస్తోంది.