ఎవరెస్ట్ సహా ప్రపంచంలోని అతి ఎత్తైన పర్వత శిఖరాలు..

ఇది నేపాల్, టిబెట్ సరిహద్దులో ఉన్న హిమాలయాల పర్వత సానువుల్లో ఉన్న ఎవరెస్ట్ పర్వతం మన భూమిపైన ఉన్న ఎత్తైన శిఖరం. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్వతారోహకులను,సాహసికులను ఆకర్షించడంలో ముందు వరుసలో ఉంటుంది.
సావేజ్ మౌంటైన్ అని పిలుస్తారు, K2 పాకిస్తాన్లోని కారకోరం శ్రేణిలో భాగంగా ఉంది. ఈ పర్వతాన్ని అధిరోహించాలంటే ఎన్నో సాహాసాలు చేయాల్సిందే.
నేపాల్, భారత్ సరిహధ్దుల్లో సిక్కిం రాష్ట్రంలో ఉన్న కాంచన్జంగా ప్రపంచంలోనే మూడవ ఎత్తైన శిఖరం. ఈ పర్వత శ్రేణి స్థానిక కమ్యూనిటీలకు సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది.
ఎవరెస్ట్ పర్వతానికి ఆనుకొని, Lhotse నాల్గవ-ఎత్తైన శిఖరం. ఇది ఎవరెస్ట్ పర్వతానికి సమీపంలో ఉండటం వలన దీనికి ప్రత్యేక గుర్తింపు దక్కించుకుంది.
ఎవరెస్ట్ పర్వతానికి ఆగ్నేయంగా ఉన్న మహలంగూర్ హిమాలయాలలో ఉన్న మకాలు పర్వత శిఖరం పిరమిడ్ ఆకారంలో ఉంటుంది. పర్వతారోహకులకు సవాలుతో కూడి ఉంటుంది.
ధౌలగిరి I నేపాల్లోని ధౌలగిరి శ్రేణిలో ఉన్న ఎత్తైన శిఖరం. ఏటవాలుతో కూడిన ఈ పర్వత శిఖరం పర్వతారోహకులకు అత్యంత అనుకూలం.
నేపాల్, టిబెట్ మధ్య సరిహద్దులో ఉన్న చో ఓయు ప్రపంచంలోని ఆరవ ఎత్తైన శిఖరం. ఇది పర్వాతారోహకులకు అత్యంత అనువైన పర్వత శిఖరాల్లో ఇది ఒకటి.
నేపాల్లోని మాన్సిరి హిమాలయాలలో ఉన్న మనస్లు ప్రపంచంలోనిఎనిమిదవ ఎత్తైన శిఖరం. ఈ పర్వతారోహణం సహజమైన అధిరోహణ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.