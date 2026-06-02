ఎవరెస్ట్ సహా ప్రపంచంలోని అతి ఎత్తైన పర్వత శిఖరాలు..

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 02, 2026

ఎవరెస్ట్ పర్వతం (8,848 మీటర్లు / 29,029 అడుగులు)

ఇది నేపాల్, టిబెట్ సరిహద్దులో ఉన్న హిమాలయాల పర్వత సానువుల్లో ఉన్న ఎవరెస్ట్ పర్వతం మన భూమిపైన ఉన్న ఎత్తైన శిఖరం. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్వతారోహకులను,సాహసికులను ఆకర్షించడంలో ముందు వరుసలో ఉంటుంది.

K2 (8,611 మీటర్లు / 28,251 అడుగులు)

సావేజ్ మౌంటైన్ అని పిలుస్తారు, K2 పాకిస్తాన్‌లోని కారకోరం శ్రేణిలో భాగంగా ఉంది. ఈ పర్వతాన్ని అధిరోహించాలంటే ఎన్నో సాహాసాలు చేయాల్సిందే.

కాంచన్‌జంగా (8,586 మీటర్లు / 28,169 అడుగులు)

నేపాల్, భారత్ సరిహధ్దుల్లో సిక్కిం రాష్ట్రంలో ఉన్న కాంచన్‌జంగా ప్రపంచంలోనే మూడవ ఎత్తైన శిఖరం. ఈ పర్వత శ్రేణి స్థానిక కమ్యూనిటీలకు సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది.

Lhotse (8,516 మీటర్లు / 27,940 అడుగులు)

ఎవరెస్ట్ పర్వతానికి ఆనుకొని, Lhotse నాల్గవ-ఎత్తైన శిఖరం. ఇది ఎవరెస్ట్ పర్వతానికి సమీపంలో ఉండటం వలన దీనికి ప్రత్యేక గుర్తింపు దక్కించుకుంది.

మకాలు (8,485 మీటర్లు / 27,838 అడుగులు)

ఎవరెస్ట్ పర్వతానికి ఆగ్నేయంగా ఉన్న మహలంగూర్ హిమాలయాలలో ఉన్న మకాలు పర్వత శిఖరం పిరమిడ్ ఆకారంలో ఉంటుంది. పర్వతారోహకులకు సవాలుతో కూడి ఉంటుంది.

ధౌలగిరి I (8,167 మీటర్లు / 26,795 అడుగులు)

ధౌలగిరి I నేపాల్‌లోని ధౌలగిరి శ్రేణిలో ఉన్న ఎత్తైన శిఖరం. ఏటవాలుతో కూడిన ఈ పర్వత శిఖరం పర్వతారోహకులకు అత్యంత అనుకూలం.

చో ఓయు (8,188 మీటర్లు / 26,864 అడుగులు)

నేపాల్, టిబెట్ మధ్య సరిహద్దులో ఉన్న చో ఓయు ప్రపంచంలోని ఆరవ ఎత్తైన శిఖరం. ఇది పర్వాతారోహకులకు అత్యంత అనువైన పర్వత శిఖరాల్లో ఇది ఒకటి.

మనస్లు (8,163 మీటర్లు / 26,781 అడుగులు)

నేపాల్‌లోని మాన్‌సిరి హిమాలయాలలో ఉన్న మనస్లు ప్రపంచంలోనిఎనిమిదవ ఎత్తైన శిఖరం. ఈ పర్వతారోహణం సహజమైన అధిరోహణ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.

