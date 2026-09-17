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భారత్, చైనాలకు అమెరికా షాక్.. రష్యా చమురుపై 100% సుంకాల ముప్పు..

100 Persant tariffs on India and China: అమెరికా నుంచి భారత్‌కు కొత్త సుంకాల ముప్పు ఎదురుకావడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేసే భారత్, చైనా వంటి దేశాలపై 100 శాతం సుంకాలు విధించేందుకు అధ్యక్షుడికి వీలు కల్పించే రష్యా ఆంక్షల బిల్లుకు ప్రతినిధుల సభలో ఆమోదం లభించింది. 262-159 ఓట్ల తేడాతో బిల్లు పాస్ అయింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 17, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 03:37 PM IST
భారత్, చైనాలకు అమెరికా షాక్.. రష్యా చమురుపై 100% సుంకాల ముప్పు..
Image Credit: India China Tarrif War (File Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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భారత్, చైనాలకు అమెరికా షాక్.. రష్యా చమురుపై 100% సుంకాల ముప్పు..
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