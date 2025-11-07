English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Ethel Caterham: 116 ఏళ్ల వృద్ధురాలి ఆరోగ్య రహస్యం.. జిమ్, డైట్‌లు మాత్రం కాదట..!.. అసలు సీక్రెట్ ఏంటో తెలుసా..?

Ethel Caterham: 116 ఏళ్ల వృద్ధురాలి ఆరోగ్య రహస్యం.. జిమ్, డైట్‌లు మాత్రం కాదట..!.. అసలు సీక్రెట్ ఏంటో తెలుసా..?

116 Years old world oldest woman: ఇంగ్లండ్‌లోని హాంప్‌షైర్‌లో జన్మించిన ఎథెల్ క్యాటర్‌హామ్‌ ప్రపంచంలోనే జీవించి ఉన్న అత్యంత వృద్ధురాలిగా గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లో స్థానం సంపాదించింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 7, 2025, 06:25 PM IST
  • హెల్త్ సీక్రెట్ చెప్పిన 116 ఏళ్ల బామ్మ..
  • నోరెళ్ల బెడుతున్న నెటిజన్లు..

116 Years old world oldest living Ethel Caterham health secret: ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది 60లు దాటడమే గగనమైందని చెప్పుకొవచ్చు. ఒకప్పుడు నలభైల తర్వాత వచ్చే వ్యాధులు ఇప్పుడైతే టీనేజ్ లో, 10 ఏళ్ల వారికి కూడా వస్తున్నాయి. బీపీలు, షుగర్ లు, గుండె బబ్బులు వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా అన్ని వయస్సుల వారిలో కన్పిస్తున్నాయి. ఇది చాలదన్నట్లు లైఫ్ స్టైల్ లో మార్పులు, ఆర్థిక సమస్యలు, బైట గొడవలు,  వర్క్ ప్రెషర్ మొదలైన వాటి వల్ల చాలా మంది తీవ్రమైన ఒత్తిడిలకు గురౌతున్నారు. దీంతో చిన్న వయసులోనే తీవ్రమైన వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారు.

చాలా మంది ఇటీవల కాస్తంత హెల్త్ పై కాన్సెన్ ట్రెషన్ చేస్తున్నారు. జిమ్ లు, యోగాలు, మొదలైనవి చేస్తున్నారు. ప్రాపర్ డైట్ లను ఫాలో అవుతున్నారు. దీంతో జీవక్రియలు యాక్టివ్ గా మారి రోగాలు అన్ని దూరమౌతాయని భావిస్తున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో .. ప్రపంచంలోనే అత్యంత వృద్ధురాలిగా గిన్నిస్ రికార్డుకెక్కిన 116 ఏళ్ల ఎథెల్ క్యాటర్‌హామ్... ఇటీవల తన హెల్త్ సీక్రెట్ ను బైటపెట్టింది. తాను వ్యాయామమో, కఠినమైన ఆహార నియమాలు మాత్రం అస్సలు పాటించనని చెప్పింది. కానీ... ఎవరితోనూ వాదించకుండా, ప్రశాంతంగా ఉంటూ.. మనసుకు నచ్చిన పనులు చేస్తానంటూ తెలిపింది. దీంతో తన హెల్త్ తన కంట్రోల్ లో ఉంటుందని, ఒత్తిడికి గురికానని చెప్పింది.

1909 ఆగస్టు 21న ఇంగ్లండ్‌లోని హాంప్‌షైర్‌లో జన్మించిన ఎథెల్ క్యాటర్‌హామ్‌ను, ఈ ఏడాది (2025) ఆరంభంలో గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ అధికారికంగా ప్రపంచంలోనే జీవించి ఉన్న అత్యంత వృద్ధురాలిగా గుర్తించింది. బ్రెజిల్‌కు చెందిన రికార్డు హోల్డర్ ఇనా కనబరో మరణం తర్వాత ఈ గౌరవం ఆమెకు దక్కింది.  ఎథెల్ క్యాటర్‌హామ్‌ను.. కేవలం 18 ఏళ్ల వయసులోనే తన గ్రామాన్ని విడిచిపెట్టి, 1927లో భారతదేశంలో ముగ్గురు పిల్లలకు ఆయాగా పనిచేసింది.  

ఆ తర్వాత ఆమె బ్రిటిష్ ఆర్మీ అధికారి నార్మన్ క్యాటర్‌హామ్‌ను వివాహం చేసుకుని హాంకాంగ్, జిబ్రాల్టర్‌లలో ఉన్నారు. వీరిద్దరికీ ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. ఆ తర్వాత.. ఆమెకు ముగ్గురు మనవళ్లు, ఐదుగురు మునిమనవళ్లు ఉన్నారు. కూతుర్లు ఇద్దరు కూడా చనిపోయారు.

Read more: Snake Dance Video: అరెవావ్.. మెలికలు తిరుగుతూ డ్యాన్స్ ఇరగదీస్తున్న నాగు పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ ..

రెండు ప్రపంచ యుద్ధాలు, బ్రిటన్‌ను ఏలిన ఆరుగురు రాజులు, 27 మంది ప్రధాన మంత్రుల పాలనను ఆమె కళ్లారా చూశారని చెప్పుకొచ్చింది. అంతే కాకుండా.. కరోనా మహామ్మారి ఆమెకు సోకినప్పుడు ఆమె వయస్సు.. 111 ఏళ్లు. కేవలం గొడవలు, ఆర్గుమెంట్స్ మొదలైన వాటికి దూరంగా ఉండటంతో ఇప్పటికి కూడా హెల్తీగా ఉన్నానని ఎథెల్ క్యాటర్‌హామ్‌ తన హెల్త్ సీక్రెట్ బైటపెట్టింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Ethel CaterhamWorld oldest womanGuinness world recordEthel Caterham longevity secretsEthel Caterham health secretes

