China Silver Market: రోడ్డుపై సంతలో కుప్పలు కుప్పలుగా వెండిని అమ్ముతున్న చైనా.. ఇలాంటి మార్కెట్ ఎక్కడా చూడలేదు..!!

China Silver Market: బంగారం భారతదేశంలోనే కాదు.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత విలువైన లోహంగా గుర్తింపు పొందింది. పసిడితో పాటు వెండి కూడా ఇప్పుడు పెట్టుబడిదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తూ పోటీ పడుతోంది. గత ఒకటి, రెండు సంవత్సరాలుగా బంగారం.. వెండి ధరలు ఊహించని స్థాయిలో పెరిగిపోవడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది. అయితే తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఓ వీడియో మాత్రం అందరినీ షాక్ గురి చేస్తోంది. ఎందుకంటే… ఏకంగా 15 కిలోల బరువున్న వెండి కడ్డీలను కూరగాయల మాదిరిగా రోడ్డు పక్కనే కుప్పలు కుప్పలుగా పోసి విక్రయిస్తున్న దృశ్యాలు అందులో కనిపిస్తున్నాయి.
సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫాంలలో వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో.. రద్దీగా ఉన్న ఓ ప్రాంతంలో వెండి కడ్డీలను కుప్పలు కుప్పలుగా పోసి అమ్ముతున్నట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. మొదట వీటిని చాలామంది ఇది నకిలీ వెండి అయి ఉంటుందేమోనని అనుమానించారు. కానీ వీడియోకు సంబంధించిన వివరాలు బయటకు రావడంతో అది పూర్తిగా స్వచ్ఛమైన వెండి అని తేలింది. అంతేకాదు.. ఆ వెండి అమ్మకానికి పెట్టిన ప్రాంతం కూడా చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా తెలిసింది.
ఈ వైరల్ వీడియో చైనాకు చెందినదిగా ప్రూవ్ అయ్యింది. ఇది చైనాలోని అతిపెద్ద బంగారు, వెండి ఆభరణాల కేంద్రంగా పేరుగాంచిన షుయ్బీ (Shuibei) ప్రాంతంలో తీసిన వీడియో ఇది. షెన్జెన్ నగరంలోని లువోహు జిల్లాలో ఉన్న ఈ షుయ్బీ ప్రాంతాన్ని చైనా మొత్తం బంగారు వ్యాపారానికి గుండెకాయగా పరిగణిస్తుంటారు. ఇక్కడ ప్రతిరోజూ టన్నుల కొద్దీ బంగారం, వెండి కొనుగోలు అమ్మకాలు జరుగుతుంటాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆభరణాల తయారీదారులు, టోకు వ్యాపారులు, పెట్టుబడిదారులు ఇక్కడికే వచ్చి భారీ లావాదేవీలు నిర్వహిస్తారు.
ఈ క్రమంలోనే షుయ్బీ పరిసరాల్లోని ఒక రైల్వే స్టేషన్ ప్లాట్ఫామ్ వద్ద 15 కిలోల బరువున్న వెండి స్లాబ్లను బహిరంగంగా విక్రయించడమే ఈ వీడియోకు కారణమైంది. భారీ బరువున్న వెండి కడ్డీలను రోడ్డుపై కూరగాయల మాదిరిగా అమ్మడం సాధారణ ప్రజలకు ఇది షాకింగ్గా అనిపిస్తోంది. అందుకే ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు కళ్లబైర్లు కమ్మినట్లుగా స్పందిస్తున్నారు. ఇది నిజమేనా? అంటూ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఇక్కడ విక్రయిస్తున్న వెండి SGE స్లాబ్లుగా గుర్తించారు. SGE అంటే షాంఘై గోల్డ్ ఎక్స్ఛేంజ్. ఇది చైనాలో అధికారికంగా నియంత్రిత వస్తువుల మార్పిడి సంస్థ. SGE ద్వారా విక్రయించే వెండి సాధారణంగా 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగి ఉంటుంది. ఈ వెండిని పెట్టుబడుల కోసం మాత్రమే కాకుండా, ఆభరణాల తయారీ, పారిశ్రామిక అవసరాల కోసం కూడా వినియోగిస్తారు. అయితే ఈ 15 కిలోల వెండి స్లాబ్లు సాధారణ రిటైల్ కస్టమర్ల కోసం కాదని సమాచారం. పెద్ద ఆభరణాల తయారీ సంస్థలు, కార్పొరేట్ కంపెనీలు, భారీ పెట్టుబడిదారుల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇలాంటి భారీ పరిమాణాల వెండి ఇక్కడ విక్రయిస్తారు. అయినప్పటికీ, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఇలా అమ్మకాలు జరగడం అరుదైన విషయం కావడంతో ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. బంగారం, వెండి వ్యాపారం ఎంత పెద్ద స్థాయిలో జరుగుతుందో చూపించే ఉదాహరణగా ఈ ఘటన ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
