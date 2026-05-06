US Gun Fire: టెక్సాస్‌లో కాల్పుల కలకలం.. ఇద్దరు దుర్మరణం.. ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలు..

Gun fire in north dallas: టెక్సాస్‌లోని కారోల్టన్‌లోని గ్వాంగ్‌జాంగ్ కొరియన్ మార్కెట్‌లో ఆగంతకులు వచ్చి కాల్పులకు తెగబడ్డారు.ఈ ఘటనతో అక్కడి వారు భయంతో పరుగులు పెట్టారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : May 6, 2026, 06:49 AM IST
  • అమెరికాలో మరోసారి కాల్పుల కలకలం..
  • వ్యాపార లావాదేవీల కారణంగా ఘటన..

2 killed and 3 injured gun firing at Korean supermarket: అమెరికాలో గన్ కల్చర్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకొవాల్సిన పనిలేదు. ముఖ్యంగా నల్లజాతీయుల్ని టార్గెట్ గా చేసుకుని ఇప్పటికే అక్కడి వారు పలు మార్లు కాల్పులకు తెగబడ్డారు. తమ దేశంను వదిలి వెళ్లాలని ఎన్నోమార్లు కాల్పులకు దిగారు. డొనాల్డ్ ట్రంప్ సైతం ఎన్నికలకు ముందు తాను ప్రెసిడెంట్ అయిన వెంటనే ఈ గన్ కల్చర్ పై ఉక్కుపాదం మోపుతానని ప్రచారంలో బీరాలు పలికారు. కానీ ఈ గన్ కల్చర్ మాత్రం ఆగలేదు. ఇటీవల ఏకంగా ట్రంప్ మీద కాల్పులకు దిగిన ఘటన అగ్రరాజ్యం అమెరికా ను ఉలిక్కిపడేలా చేసింది. ఇదిలా ఉండగా తాజాగా టెక్సాస్ లో మరోసారి కాల్పుల ఘటన చోటు చేసుకుంది.

 డల్లాస్ నగరం వెలుపల ఉన్న ఒక కొరియన్ సూపర్ మార్కెట్‌లో మంగళవారం జరిగిన వ్యాపార సమావేశం కాల్పులు జరిగాయి.  ఈ ఘటనలో కనీసం ఇద్దరు మరణించగా, మరో ముగ్గురు గాయపడ్డారని పోలీసులు వెల్లడించారు. వ్యాపారా  లావాదేవీల విషయంలో మాటా మాట పెరగడంతో గొడవ జరిగింది. ఇంతలొ కొంత మంది అక్కడకు వచ్చి కాల్పులకు పాల్పడ్డారు.

అయితే.. ఇది ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకున్నారని పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఘటనపై సమాచారం అందగానే పోలీసులు రంగంలోకి దిగి విచారణ చేపట్టారు. పోలీసులు  అక్కడకు చేరుకుని చుట్టుపక్కల గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. కొద్ది దూరంలో ఒక అనుమానితుడ్ని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.

నిందితుడికి, బాధితులకు మధ్య ఏమైనా వివాదం జరిగిందా అనే విషయాన్ని దర్యాప్తు చేస్తున్నామని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటన విద్వేషపూరిత నేరం కాదని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

