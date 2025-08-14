3 killed over 60 injured during independence day celebrations: దాయాది పాకిస్థాన్ ఇండిపెండెన్స్ డే వేళ ప్రతిసారి మాదిరిగానే ఈసారి కూడా కొంత మంది గాల్లో కాల్పులు జరిపారు. ఇక్కడ ఇండిపెండెన్స్ సెలబ్రేషన్స్ కాస్తంత వెరైటీగా ఉంటాయి. అయితే.. ఈ సారి కూడా పలు చోట్ల గాల్లోకి కాల్పులు జరిపిన ఘటనలో మొత్తంగా ముగ్గురు అమాయకులు తుపాకీ గుండుకు బలయ్యారు.
కాల్పుల జరిపిన వారి.. నిర్లక్ష్యం కారణంగా 8 ఏళ్ల బాలిక, ఒక వృద్ధుడు సహా ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అంతే కాకుండా.. పాక్ వ్యాప్తంగా జరిపిన కాల్పులలో.. 60 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడినట్లు సమాచారం. అయితే. గాయాపడిన వారి సంఖ్య ఇంకా పెరగొచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు.
అజీజాబాద్లో ఒక యువతి బుల్లెట్కు బలికాగా, కోరంగిలో స్టీఫెన్ అనే వ్యక్తి మరణించాడు. నగరవ్యాప్తంగా జరిగిన ఈ సంఘటనలలో మొత్తం 64 మంది నివాసితులు తుపాకీ గాయాలకు గురయ్యారని రెస్క్యూ అధికారులను ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
వేడుకల సందర్భంగా కాల్పులు జరిగిన తరువాత డజన్ల కొద్దీ మందిని ఆసుపత్రులకు తరలించినట్లు రెస్క్యూ బృందాలు నిర్ధారించాయి. మరోవైపు పాక్ లో కొంత మంది మాత్రం ఈ కల్చర్ ను ఖండించిన కూడా.. బాధ్యతలేకుండా కాల్పులు జరిపినట్లు తెలుస్తొంది.
ఈ సంఘటనలపై పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అంతే కాకుండా.. వైమానిక కాల్పులకు పాల్పడుతున్న వ్యక్తులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. అయితే.. గతేడాది 95 మంది తుపాకీ కాల్పులో గాయపడగా, అంతకు ముందు 85 మంది తుపాకీ కాల్పులకు తీవ్రంగా గాయపడి ఆస్పత్రిలో అడ్మిట్ అయ్యారు. ఈసారి కూడా కాల్పులు జరపడంపై అక్కడి ప్రజలు సీరియస్ గా అధికారులు తీరును విమర్శిస్తున్నారు.
