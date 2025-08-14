English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Pakistan Aerial Firing: పాకిస్థాన్‌లో ఇండిపెండెన్స్‌డే వేళ కాల్పులు.. 3 దుర్మరణం, 60 మందికి పైగా తీవ్ర గాయాలు..

Independence day gun firing tragic in pakistan:  కరాచీ అంతటా వేడుకల సందర్భంగా నిర్వహించిన కాల్పులు ప్రాణాంతకంగా మారాయి.  ఈ ఘటనలో ముగ్గురు అమాయకులు దుర్మరణం చెందారు. 60 మందికి పైగా ప్రజలు తీవ్రంగా గాయాలపాలయ్యారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 14, 2025, 08:49 AM IST
  • పాక్ లో కాల్పులు..
  • ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న ప్రజలు..

Trending Photos

Best OTT Recharge Plans: బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఫ్రీగా అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్‌ఫ్లిక్స్, హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కావాలా..!
5
Recharge Plans
Best OTT Recharge Plans: బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఫ్రీగా అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్‌ఫ్లిక్స్, హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కావాలా..!
School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు, ఎల్లుండి అన్నీ స్కూల్స్‌కు సెలవు?
5
Schools Holiday
School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు, ఎల్లుండి అన్నీ స్కూల్స్‌కు సెలవు?
Ella D Verma: ఈ బ్యూటీ షేపులు చూస్తే అదిరిపోతారు..అమ్మాయిగా మారిన స్టార్ క్రికెటర్ కొడుకు..
6
Ella D Verma
Ella D Verma: ఈ బ్యూటీ షేపులు చూస్తే అదిరిపోతారు..అమ్మాయిగా మారిన స్టార్ క్రికెటర్ కొడుకు..
Tirumala Darshan: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఇక నుంచి కొండ మీదకు రావాలంటే ఈ రూల్ తప్పనిసరి.. టీటీకీ కీలక ఆదేశాలు..
6
tirumala
Tirumala Darshan: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఇక నుంచి కొండ మీదకు రావాలంటే ఈ రూల్ తప్పనిసరి.. టీటీకీ కీలక ఆదేశాలు..
Pakistan Aerial Firing: పాకిస్థాన్‌లో ఇండిపెండెన్స్‌డే వేళ కాల్పులు.. 3 దుర్మరణం, 60 మందికి పైగా తీవ్ర గాయాలు..

3 killed over 60 injured during independence day celebrations: దాయాది పాకిస్థాన్ ఇండిపెండెన్స్ డే వేళ ప్రతిసారి మాదిరిగానే ఈసారి కూడా కొంత మంది గాల్లో కాల్పులు జరిపారు. ఇక్కడ ఇండిపెండెన్స్ సెలబ్రేషన్స్ కాస్తంత వెరైటీగా ఉంటాయి. అయితే.. ఈ సారి కూడా పలు చోట్ల గాల్లోకి కాల్పులు జరిపిన ఘటనలో మొత్తంగా ముగ్గురు అమాయకులు తుపాకీ గుండుకు బలయ్యారు.
 

కాల్పుల జరిపిన వారి.. నిర్లక్ష్యం కారణంగా  8 ఏళ్ల బాలిక, ఒక వృద్ధుడు సహా ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అంతే కాకుండా.. పాక్ వ్యాప్తంగా జరిపిన కాల్పులలో.. 60 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడినట్లు సమాచారం. అయితే. గాయాపడిన వారి సంఖ్య ఇంకా పెరగొచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు.

అజీజాబాద్‌లో ఒక యువతి బుల్లెట్‌కు బలికాగా, కోరంగిలో స్టీఫెన్ అనే వ్యక్తి మరణించాడు. నగరవ్యాప్తంగా జరిగిన ఈ సంఘటనలలో మొత్తం 64 మంది నివాసితులు తుపాకీ గాయాలకు గురయ్యారని  రెస్క్యూ అధికారులను ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.

వేడుకల సందర్భంగా కాల్పులు జరిగిన తరువాత డజన్ల కొద్దీ మందిని ఆసుపత్రులకు తరలించినట్లు రెస్క్యూ బృందాలు నిర్ధారించాయి. మరోవైపు పాక్ లో కొంత మంది మాత్రం ఈ కల్చర్ ను ఖండించిన కూడా.. బాధ్యతలేకుండా కాల్పులు జరిపినట్లు తెలుస్తొంది.

Read more:Arjun Tendulkar Fiancee Networth: సచిన్ టెండూల్కర్ కాబోయే కోడలు సానియా ఆస్తి విలువ ఎంతో తెలుసా?

ఈ సంఘటనలపై పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అంతే కాకుండా.. వైమానిక కాల్పులకు పాల్పడుతున్న వ్యక్తులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. అయితే.. గతేడాది 95 మంది తుపాకీ కాల్పులో గాయపడగా, అంతకు ముందు 85 మంది తుపాకీ కాల్పులకు తీవ్రంగా గాయపడి ఆస్పత్రిలో అడ్మిట్ అయ్యారు. ఈసారి కూడా కాల్పులు జరపడంపై అక్కడి ప్రజలు సీరియస్ గా అధికారులు తీరును విమర్శిస్తున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

PakistanIndependence day gun firinggun firing in karachi3 killed and over 60 injured in PakistanGun firing in Pakistan

Trending News