Statue of Liberty Collapsed Video: పేక మెడలా కూలీన 79 అడుగుల స్టాట్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ విగ్రహం.. వీడియో వైరల్..

79 foot statue of liberty collapses: బ్రెజిల్ లోని రియో గ్రాండె డోసూల్  రాష్ట్రంలో బలమైన తుపాను బీభత్సంలో భారీ స్టాట్యూఆఫ్ లిబర్టీ విగ్రహం చూస్తుండగానే కుప్ప కూలీపోయింది. దీంతో అక్కడి ప్రజలు భయంతో పరుగులు పెట్టారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 16, 2025, 10:22 AM IST
Statue of liberty collapses in southern brazil video: దక్షిణ బ్రెజిల్‌ను ఒక శక్తివంతమైన తుఫాను అతలాకుతలం చేస్తుంది.  ఈ క్రమంలో బలమైన తుపాను గాలుల ప్రభావంతో..  రియో ​​గ్రాండే డో సుల్ రాష్ట్రంలోని గ్వైబాలోని హవాన్ మెగాస్టోర్ వెలుపల ఏర్పాటు చేసిన 24 మీటర్ల పొడవు (79 అడుగుల) స్టాట్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ ఒక్కసారిగా  కుప్పకూలీపోయింది. గత కొన్నిరోజులుగా  బ్రెజిల్ పౌర రక్షణ సంస్థ, డెఫెసా సివిల్, ఈ ప్రాంతంలో గత కొన్నిరోజులుగా బలమైన గాలులు వీస్తున్నాయి.

 గంటకు 90 కి.మీ. కంటే ఎక్కువగా వీచాయని అంచనా వేస్తున్నారు.  ఈక్రమంలో ప్రపంచంలోని వింతల్లో ఒకటైన స్టాట్యూఆఫ్ లిబర్టీ విగ్రహం ఒక్కాసారిగా కుప్పకూలీంది. స్టాట్యూఆఫ్ లిబర్టీని  2020లో హవాన్ చైనా స్టోర్ల ఓపెనింగ్ గుర్తుగా దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు.  అయితే  భారీ విగ్రహం కూలిపోయిన ఘటన ఎవరు కూడ గాయపడలేదని, ఎలాంటి ఆస్తి నష్టం సంభవించలేదని అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.

గత కొన్నిరోజులుగా బ్రెజిత్ తో పాటు పలునగరాల్లో బలమైన తుపాన్ గాలులు వీస్తున్నాయి. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో భారీ విగ్రహం కూలిపోవడంను చాలా మంది అభిమానులు షాక్ అవుతున్నారు.

స్టాట్యూఆఫ్ లిబర్టీనీ ప్రత్యేకంగా చూసేందుకు చాలా మంది వెళ్తుంటారు. ఇంత బలమైన గాలులు ఏంటని కూడా నెటిజన్లు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు ఈ ఘటనలో ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం జరక్కపొవడంతో  ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు.

 

