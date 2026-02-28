English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Afghan - Pak War: పాకిస్తాన్ కు చుక్కలు చూపిస్తున్న అఫ్గాన్.. ట్రంప్ ఎంట్రీ..

Pak Afghan War: పాకిస్థాన్, అఫ్గానిస్థాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు తారస్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఇరు దేశాలు ఒకరి భూభాగంపై మరొకరు వైమానిక, డ్రోన్ దాడులతో విరుచుకు పడుతున్నాయి. దీంతో సరిహద్దులో పూర్తి స్థాయి యుద్ధమేఘాలు కమ్ముకున్నాయి. ఉద్రిక్తతలు పరాకాష్టకు చేరకున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక కామెంట్స్ చేశారు. పాక్-అఫ్గాన్ యుద్ధంలో తాను జ్యోక్యం చేసుకుంటానని స్పష్టం చేశారు. ఉద్రిక్తత పరిస్థితుల్లో పాకిస్థాన్ చాలా బాగా పని చేస్తోందని ప్రశంసించారు. వాషింగ్టన్ డీసీలో విలేకరులతో మాట్లాడిన అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ మేరకు కామెంట్స్ చేశారు.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 28, 2026, 11:00 AM IST

Afghanistan Pakistan War: పాకిస్తాన్ పై అప్ఘనిస్తాన్ యుద్దం నేపథ్యంలో రెండు దేశాల మధ్య  తాను ఖచ్చితంగా జోక్యం చేసుకుంటానన్నారు. కానీ పాకిస్థాన్ నాయకత్వంతో తనకు చాలా మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. అక్కడ ఒక అద్భుతమైన ప్రధాన మంత్రి, జనరల్ ఉన్నారు. తాను వ్యక్తిగతంగా గౌరవించే ఇద్దరు గొప్ప వ్యక్తులు వారు. ప్రస్తుతం పాకిస్థాన్ చాలా అద్భుతంగా పని చేస్తోంది అని డొనాల్డ్ ట్రంప్ కితాబిచ్చారు.  సరిహద్దు నుంచి 200km దూరంలో ఉన్న ఇస్లామాబాద్  తాలిబన్లు దాడులు చేయడం అందరినీ ఆశ్చర్య పరిచింది. సరైన శిక్షణ లేని సైన్యం అంత లోపలికి వెళ్లగలగడానికి అమెరికా వదిలి వెళ్లిన అడ్వాన్స్డ్ డ్రోన్ టెక్నాలజీయే కారణం. ముఖ్యంగా నిఘా, ఎటాక్ కు  ఉపయోగించే UAVల ద్వారా వారు పాక్ ఎయిర్ డిఫెన్స్  తప్పించుకోగలిగారు. తక్కువ వనరులున్నప్పటికీ కచ్చితమైన ఇంటెలిజెన్స్తో పాక్ స్పై డ్రోన్ ఆపరేషన్లను నిర్వహించారు.

పాకిస్థాన్‌, ఆఫ్ఘ‌నిస్తాన్ మ‌ధ్య భీక‌ర పోరు సాగుతోంది. రెండు దేశాల బోర్డ‌ర్ వ‌ద్ద జ‌రిగిన ఫైరింగ్ తీవ్ర దాడుల‌కు దారి తీసింది. ఆఫ్ఘ‌నిస్తాన్‌లోని తాలిబాన్ స‌ర్కారుపై పాక్ విరుచుకుప‌డింది. కాబూల్‌, కాంద‌హార్‌, ప‌క్తియా ప‌ట్ట‌ణాల్లో ఉన్న ఆఫ్ఘ‌న్ తాలిబ‌న్ సైనిక కేంద్రాల‌ను పాకిస్థాన్ వైమానిక ద‌ళం ధ్వంసం చేసింది. అర్థ‌రాత్రి పీఏఎఫ్ వైమానిక దాడులకు దిగింది. ఆ దాడుల్లో సుమారు 133 మంది ఆఫ్ఘ‌న్ తాలిబ‌న్లు మ‌ర‌ణించిన‌ట్లు పాకిస్థాన్ మీడియా వెల్ల‌డించింది. కాబూల్‌లో ఉన్న రెండు బ్రిగేడ్ హెడ్‌క్వార్ట‌ర్స్ ధ్వంస‌మైన‌ట్లు పేర్కొన్నారు. కాంద‌హార్‌లో ఉన్న ఓ కార్ప్ హెడ్‌క్వార్ట‌ర్‌, మ‌రొక బ్రిగేడ్ హెడ్‌క్వార్ట‌ర్ ధ్వంసం అయ్యాయి.  

ప్ర‌స్తుతం కాంద‌హార్ గ‌గ‌న‌వీధుల్లో పాకిస్థాన్ విమానాలు పెట్రోలింగ్ నిర్వ‌హిస్తున్నాయి. టార్గెట్ల‌ను పేల్చిన త‌ర్వాత పీఏఎఫ్‌కు చెందిన యుద్ధ విమానాలు ఆఫ్ఘ‌న్‌లోని కొన్ని కేంద్రాల‌పై వైమానిక పెట్రోలింగ్ నిర్వ‌హిస్తున్న‌ట్లు తెలుస్తోంది. ఆఫ్ఘ‌న్ దాడుల‌ను తిప్పికొట్టేందుకు పాకిస్థాన్ సైనిక బ‌ల‌గాలు సంసిద్ధంగా ఉన్న‌ట్లు అధికారులు తెలిపారు. బోర్డ‌ర్ వ‌ద్ద జ‌రిగిన ఫైరింగ్ త‌ర్వాత ఆప‌రేష‌న్ ఘ‌జ‌బ్ లిల్-హ‌క్‌ను మొద‌లుపెట్టినట్లు పాకిస్థాన్ ప్ర‌క‌టించింది. ఖైబ‌ర్ ఫ‌క్తున్‌క్వా బోర్డ‌ర్ వ‌ద్ద ప‌లు ప్ర‌దేశాల్లో ఆఫ్ఘ‌న్ తాలిబ‌న్ ఫైరింగ్‌కు పాల్ప‌డింద‌ని పాకిస్థాన్ స‌మాచార‌శాఖ మంత్రి తెలిపారు. తాలిబ‌న్‌కు చెందిన 27 పోస్టుల‌ను ధ్వంసం చేశామ‌ని, తొమ్మిదింటిని స్వాధీనం చేసుకున్నామ‌ని పాక్ ప్ర‌తినిధి ఒక‌రు తెలిపారు.

ఇదిలా ఉంటే అఫ్గాన్ గగనతలంలోకి ప్రవేశించిన పాక్‌ ఎఫ్‌-16 యుద్ధ విమానాన్ని దళాలు కూల్చివేశాయని అఫ్గాన్‌  పేర్కొంది. పాక్‌కు చెందిన ఓ యుద్ధ విమానం కాలిపోతున్న దృశ్యాలు కూడా ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి. అయితే అఫ్గాన్‌ దళాలకు దీటుగా తమ సైన్యం స్పందిస్తోందని పాక్‌ ప్రధాని షెహబాజ్‌ షరీఫ్‌ తెలిపారు. దురాక్రమణలను అణిచివేసే సామర్థ్యం తమ సైన్యానికి ఉందన్నారు. 

ఓవైపు సరిహద్దుల్లో దాడులు కొనసాగుతుండగా.. పాక్‌ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్‌ భారత్‌ లక్ష్యంగా నోరుపారేసుకున్నారు. అఫ్గాన్‌ భారతదేశంలో ఓ కాలనీగా మారిపోయిందని ఆరోపించారు.  ఈమేరకు ఆయన ఎక్స్‌లో పోస్టు పెట్టారు. తాలిబన్లు ప్రపంచంలోని ఉగ్రవాదులందరినీ సమీకరించి ఉగ్రవాదాన్ని ఎగదోస్తున్నారని ఆరోపించారు. స్నేహపూర్వక మార్గాలతో ఇరుదేశాల మధ్య స్థిరత్వాన్ని తీసుకొచ్చేందుకు తాము ప్రయత్నిస్తున్నామన్నారు. కానీ ఆ దేశం భారత ప్రతినిధిగా వ్యవహరిస్తోందని వ్యాఖ్యానించారు. పాక్‌పై జరుగుతున్న దాడులకు తమ దళాలు దీటుగా స్పందిస్తున్నాయన్నారు.

పాకిస్తాన్‌తో ప్రస్తుతం తాలిబన్‌లకు సంబంధాలు లేవన్నారు పాక్‌ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్‌. ఢిల్లీ, కాబూల్ కలిసి పాకిస్తాన్‌పై ప్రాక్సీ యుద్ధం చేస్తున్నాయన్నారు.భారతే.. తమపై ఆప్ఘన్లు దాడులు చేసేలా ప్రేరేపించిందన్నారు. కానీ, భారత్‌ దానిని అంగీకరించరు. భారత్‌.. కాబూల్‌తో చాలా మంచి సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనం పరోక్ష యుద్ధాన్ని ఎదుర్కొంటున్నామని అన్నారు. ఆప్ఘన్‌.. భారత్‌కు వలస రాజ్యంగా ఉందన్నారు. అయితే, దీనిపై ఎలాంటి ఆధారాలు చూపలేకపోయినా, భారత్-ఆఫ్ఘనిస్థాన్ సంబంధాలను అనుమానాస్పదంగా పేర్కొన్నారు.

ఇదిలా ఉంటే పాక్, ఆఫ్గానిస్థాన్ మధ్య యుద్ధంలో భారత్ జోక్యంపై జోరుగా చర్చ జరుగుతోంది. ఇప్పటికే పాకిస్థాన్ కు పూర్తి వ్యతిరేకమైన భారత్...అఫ్గానిస్థాన్ కు మద్దతుగా ఉంటుందని నిపుణులు అంటున్నారు. మరోవైపు ఇజ్రాయెల్ పర్యటన పూర్తి చేసుకొని భారత్‌ చేరుకున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ..పాక్-ఆఫ్గానిస్థాన్ యుద్ధంపై అధికారులతో చర్చించే అవకాశం ఉంది.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

