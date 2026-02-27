English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Oepertion Ghazab: పాకిస్తాన్ పై విరుచుకుపడ్డ ఆఫ్ఘానిస్తాన్ .. 50 మంది మటాష్..

Oepertion Ghazab: ఇప్పటికే పాకిస్తాన్ అంతర్గత సమస్యలతో కొట్టుమిట్టాడుతోంది. ఒకవైపు పాక్ సైన్యంలో ఎవరికీ వారే యమునా తీరే అన్నట్టుగా ఉంది వ్యవహారం. మరోవైపు బలూచ్ రెబల్స్ పాకిస్తాన్ ను కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది. మరోవైపు అప్ఘనిస్తాన్ కూడా పాక్ కు చుక్కలు చూపెడుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో అఫ్ఘాన్ పై పాక్ సేనలు విరుచుకుపడ్డాయి. అయితే దాడికి ప్రతిదాడి అన్నట్టుగా అప్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ ఏకంగా యుద్దం ప్రకటించింది. పాకిస్థాన్ ఆపరేషన్ గజబ్ లిక్ హక్ పేరుతో సైనిక చర్య చేపట్టింది.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 27, 2026, 09:35 AM IST

Pakistan - Afghaistan War: ఆఫ్ఘనిస్తాన్, పాకిస్తాన్ సరిహద్దుల్లో భీకర యుద్ధం జరుగుతోంది. ఇటీవల కాలంలో పాకిస్తాన్ చేసిన వైమానిక దాడులకు కౌంటర్ గా మొదట ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దాడులకు పాల్పడింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఏకంగా పాకిస్తాన్ కు చెందిన 15 ఆర్మీ చెక్ పోస్టులు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తాలిబన్స్ ప్రకటన చేశారు. ఇక ఈ సంఘటనలో పాకిస్తాన్ కు చెందిన 55 మంది సైనికులు మరణించారని సమాచారం అందుతోంది.

ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దాడులు చేసిన నేపథ్యంలో, పాకిస్తాన్ కూడా రివర్స్ ఎటాక్ ప్రారంభించింది.  ఆపరేషన్ గజబ్ లిల్ హక్ సైనిక చ‌ర్య చేప‌ట్టింది పాకిస్తాన్.పాకిస్థాన్, ఆఫ్ఘనిస్థాన్  డ్యూరాండ్ రేఖ వెంబడి ఉన్న పాకిస్తాన్ సైనిక స్థావరాలపై ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దాడి చేసింది. అయితే ఈ దాడికి కౌంటర్ ఆపరేషన్ గజబ్ లిల్ హక్ షురూ చేసింది పాకిస్తాన్. ఇక ఈ ఆపరేషన్ మొదలు పెట్టిన నేపథ్యంలో మొత్తం 58 మంది ఆఫ్గాన్ యోధులను హతమార్చినట్టు ప్రకటించింది. 

అయిత గత కొన్నేళ్లుగా బ్రిటిష్ వాళ్లు ప్రతిపాదించిన పాక్, ఆఫ్ఘన్ సరిహద్దును డ్యూరాండ్ నిర్ణయించారు. అయితే ఈ సరిహద్దు రేఖను ఆఫ్ఘనిస్థాన్ ఎపుడు గుర్తించలేదు. ఇపుడు అదే సరిహద్దు వద్ద రెండు దేశాలు భీకర పోరను మొదలు పెట్టింది.   ఈ మేరకు అంతర్జాతీయ మీడియాలో కూడా కథనాలు వస్తున్నాయి. రాజధాని కాబూల్ పైన కూడా పాకిస్తాన్ అటాక్ చేసినట్టు తెలుస్తోంది. కాందహార్, పక్తియాలోని మిలిటరీ బేస్ ల పైన కూడా విరుచుకుపడింది. అనేక ఆర్మీ పోస్టులను కూడా ధ్వంసం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ దెబ్బకు తాలిబ‌న్ల‌ నెట్వర్క్ భారీగా దెబ్బతిన్నట్లు సమాచారం అందుతోంది.

ఇదిలా ఉంటే కాబూల్‌తో పాటు, కాందహార్ పై ఎయిర్‌స్ట్రైక్స్ చేస్తున్నట్లు అప్గానిస్థాన్ తెలిపింది. ఇదిలా ఉంటే పాక్, ఆఫ్గానిస్థాన్ మధ్య యుద్ధంలో భారత్ జోక్యంపై జోరుగా చర్చ జరుగుతోంది. ఇప్పటికే పాకిస్థాన్ కు పూర్తి వ్యతిరేకమైన భారత్...అఫ్గానిస్థాన్ కు మద్దతుగా ఉంటుందని నిపుణులు అంటున్నారు. మరోవైపు ఇజ్రాయెల్ పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని మోడీ..ఇవాళ ఇండియాకు రానున్నారు.  పాక్-ఆఫ్గానిస్థాన్ యుద్ధంపై అధికారులతో చర్చించే అవకాశం ఉంది. 

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Oepertion GhazabAfghan attack on PakAfghanistan attack on PakistanAfghaistanPakistan Airstrikes

