Earthquake: భారీ భూకంపం..600 మంది మృతి..శవాలు గుట్టలుగుట్టలుగా..!

Afghanistan Earthquake: ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో సంభవించిన శక్తివంతమైన భూకంపంలో 600 మంది మరణించినట్లు నివేదికలు వెలువడ్డాయి. స్థానిక కాలమానం ప్రకారం నిన్న రాత్రి 11.47 గంటలకు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో శక్తివంతమైన భూకంపం సంభవించింది. రిక్టర్ స్కేలుపై 6.0 తీవ్రతతో నమోదైన ఈ భూకంపంలో కనీసం 600 మంది మరణించగా, 1,500 మంది గాయపడ్డారని ఆ దేశ ప్రభుత్వ మీడియా సంస్థ రేడియో టెలివిజన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ (RTA) నివేదించింది.
మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం..
ఈశాన్య ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోని కునార్ ప్రావిన్స్లోని పాకిస్తాన్ సరిహద్దు సమీపంలో భూకంపం సంభవించిందని జర్మన్ జియోసైన్సెస్ రీసెర్చ్ సెంటర్ తెలిపింది. పర్వత ప్రావిన్స్లోని వివిధ ప్రాంతాలలో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. వందలాది మంది మరణించారు. మృతదేహాలను, క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రికి తరలిస్తున్నారు. మృతుల సంఖ్య, గాయపడిన వారి సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని భయపడుతున్నారు.
వెంటవెంటనే భూకంపాలు..
భూకంప కేంద్రం నంగర్హార్ ప్రావిన్స్లోని జలాలాబాద్ సమీపంలో 14 కి.మీ లోతులో ఉన్నట్లు సమాచారం. జలాలాబాద్ నగరం ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రాజధాని కాబూల్ నుండి దాదాపు 119 కి.మీ దూరంలో ఉంది. 20 నిమిషాల్లోనే అదే ప్రావిన్స్లో రెండవ భూకంపం కూడా నమోదైంది. రిక్టర్ స్కేల్పై 4.5గా నమోదైన ఈ భూకంపం 10 కి.మీ లోతులో ఉంది. దీని తర్వాత, రిక్టర్ స్కేల్పై 5.2గా నమోదైన మరో భూకంపం అదే లోతులో నమోదైంది.
కొనసాగుతున్న సహాయక చర్యలు
"శనివారం అర్ధరాత్రి సంభవించిన భూకంపం వల్ల తూర్పు ప్రావిన్సులలో కొన్నింటిలో ప్రాణనష్టం సంభవించింది. స్థానిక అధికారులు, పౌరులు ప్రస్తుతం బాధిత ప్రజలకు సహాయక చర్యలలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. సహాయక బృందాలు కూడా ప్రభావిత ప్రాంతాలకు చేరుకున్నాయి" అని ఇస్లామిక్ ఎమిరేట్ ఆఫ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ప్రతినిధి జబీహుల్లా ముజాహిద్ అన్నారు.
2023లో ఆఫ్ఘన్ భూకంపం
2023 అక్టోబర్ 7న ఇలాంటి 6.3 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది . భూకంపంలో దాదాపు 4,000 మంది మరణించారని ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోని తాలిబన్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. అయితే, దీనిని అంగీకరించడానికి నిరాకరించిన అమెరికా, ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో మొత్తం మరణాల సంఖ్య 1,500గా పేర్కొంది.
