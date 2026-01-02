English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Afghanistan Floods: ఆకస్మిక వరదలతో రోడ్డున పడ్డ 1800 కుటుంబాలు.. 17 మంది మృతి.. ఎక్కడంటే..?

Afghanistan Floods: ఆకస్మిక వరదలతో రోడ్డున పడ్డ 1800 కుటుంబాలు.. 17 మంది మృతి.. ఎక్కడంటే..?

Afghanistan: ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దేశం ఆకస్మిక వరదలతో అతలాకుతలమవుతోంది. పలు ప్రాంతాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా ఇప్పటికే 17 మంది మరణించగా.. మరో 11 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Jan 2, 2026, 01:42 PM IST

Trending Photos

Gold-Silver Investment 2026: జనవరి నెల నుంచి ప్రతినెలా 1 గ్రాము బంగారం లేదా వెండి కొని దాచుకుంటే లాభమా? నష్టమా? అసలు విషయం ఇదే..!!
7
gold investment 2026
Gold-Silver Investment 2026: జనవరి నెల నుంచి ప్రతినెలా 1 గ్రాము బంగారం లేదా వెండి కొని దాచుకుంటే లాభమా? నష్టమా? అసలు విషయం ఇదే..!!
New Year 2026 Shubh Muhurat: పెళ్లి కానీ ప్రసాదులకు శుభవార్త.. న్యూ ఇయర్‌లో భారీగా పెళ్లి మూహూర్తాలు..
6
New Year 2026
New Year 2026 Shubh Muhurat: పెళ్లి కానీ ప్రసాదులకు శుభవార్త.. న్యూ ఇయర్‌లో భారీగా పెళ్లి మూహూర్తాలు..
Vaikunta Dwara Darshan: తిరుమలలో ప్రారంభమైన ఉచిత వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు.. భక్తులకు టీటీడీ బిగ్ అలర్ట్..
6
tirumala
Vaikunta Dwara Darshan: తిరుమలలో ప్రారంభమైన ఉచిత వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు.. భక్తులకు టీటీడీ బిగ్ అలర్ట్..
Vijay Devarakonda Rashmika: 2026 న్యూ ఇయర్ రోజు ఫైనల్గా రష్మికతో పెళ్లి గురించి క్లారిటీ ఇచ్చేసిన విజయ్ దేవరకొండ..!
6
Vijay Deverakonda rashmika marriage
Vijay Devarakonda Rashmika: 2026 న్యూ ఇయర్ రోజు ఫైనల్గా రష్మికతో పెళ్లి గురించి క్లారిటీ ఇచ్చేసిన విజయ్ దేవరకొండ..!
Afghanistan Floods: ఆకస్మిక వరదలతో రోడ్డున పడ్డ 1800 కుటుంబాలు.. 17 మంది మృతి.. ఎక్కడంటే..?

Afghanistan Flash Floods: ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దేశంలో పలు ప్రాంతాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా ఆకస్మిక వరదలు సంభవించాయి. దీంతో 17 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనల్లో మరో 11 మంది గాయపడినట్లు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ జాతీయ విపత్తుల నిర్వహణ ప్రాధికార సంస్థ ప్రకటించింది. దేశవ్యాప్తంగా చాలా కాలంగా కొనసాగుతున్న కరువుకు తొలి భారీ వర్షాలు ముగింపు పలికినప్పటికీ.. ఈ సమయంలో వచ్చిన వరదల వల్ల జనజీవనం స్తంభించింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అధికార ప్రతినిధి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ తీవ్ర వాతావరణ పరిస్థితులు.. మధ్య, ఉత్తర, దక్షిణ, పశ్చిమ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ప్రాంతాల్లో సాధారణ జనజీవనాన్ని అతలాకుతలం చేశాయన్నారు. ఆకస్మిక వరదల వల్ల పలు జిల్లాల్లో మౌలిక సదుపాయాలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లగా.. పశువులు కూడా మృతి చెందాయని తెలిపారు. ఈ ప్రకృతి విపత్తుతో దాదాపు 18 వందల కుటుంబాలు ప్రభావితమయ్యాయని.. ఇప్పటికే బలహీనంగా ఉన్న పట్టణ, గ్రామీణ సముదాయాల పరిస్థితి మరింత దుర్భరంగా మారిందని వెల్లడించారు.

ఓ ఇంటి పైకప్పు కూలిపోవడంతో హెరాత్ ప్రావిన్స్‌లోని కాబకాన్ జిల్లాలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు మృతి చెందారు. మృతుల్లో ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నట్లు హెరాత్ ప్రావిన్స్ గవర్నర్ ప్రతినిధి మహ్మద్ యూసుఫ్ సయీది వెల్లడించారు. వరదలు ప్రభావితం చేసిన జిల్లాల్లోనే ఎక్కువగా ప్రాణనష్టం జరిగినట్లు  అధికారులు తెలిపారు. వరదల తీవ్రతను అంచనా వేసేందుకు ANDMA ఇప్పటికే అత్యంత ప్రభావిత ప్రాంతాలకు ప్రత్యేక బృందాలను పంపించింది. ప్రజల తక్షణ అవసరాలు, నష్టాలపై సమగ్ర సమాచారం సేకరించేందుకు సర్వేలు కొనసాగుతున్నాయని అధికారి తెలిపారు.

Also Read: Saudi Arabia: ఉరిశిక్షల్లో రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన సౌదీ అరేబియా.. ఒక 2025 సంవత్సరంలోనే 356 మందికి మరణ దండనలు..!

Also Read: Ballari: బళ్లారిలో టెన్షన్ టెన్షన్.. ఎమ్యెల్యే గాలి జనార్ధన్ రెడ్డిపై హత్యాయత్నం.. ఇంటి ముందు కాల్పులు, కాంగ్రెస్ కార్యకర్త మృతి..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Afghanistan FloodsAfghanistanAfghanistan Flash FloodsAfghanistan Flood Deathsfloods

Trending News