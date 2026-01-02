Afghanistan Floods: ఆకస్మిక వరదలతో రోడ్డున పడ్డ 1800 కుటుంబాలు.. 17 మంది మృతి.. ఎక్కడంటే..?

Afghanistan Flash Floods: ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దేశంలో పలు ప్రాంతాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా ఆకస్మిక వరదలు సంభవించాయి. దీంతో 17 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనల్లో మరో 11 మంది గాయపడినట్లు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ జాతీయ విపత్తుల నిర్వహణ ప్రాధికార సంస్థ ప్రకటించింది. దేశవ్యాప్తంగా చాలా కాలంగా కొనసాగుతున్న కరువుకు తొలి భారీ వర్షాలు ముగింపు పలికినప్పటికీ.. ఈ సమయంలో వచ్చిన వరదల వల్ల జనజీవనం స్తంభించింది.
ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అధికార ప్రతినిధి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ తీవ్ర వాతావరణ పరిస్థితులు.. మధ్య, ఉత్తర, దక్షిణ, పశ్చిమ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ప్రాంతాల్లో సాధారణ జనజీవనాన్ని అతలాకుతలం చేశాయన్నారు. ఆకస్మిక వరదల వల్ల పలు జిల్లాల్లో మౌలిక సదుపాయాలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లగా.. పశువులు కూడా మృతి చెందాయని తెలిపారు. ఈ ప్రకృతి విపత్తుతో దాదాపు 18 వందల కుటుంబాలు ప్రభావితమయ్యాయని.. ఇప్పటికే బలహీనంగా ఉన్న పట్టణ, గ్రామీణ సముదాయాల పరిస్థితి మరింత దుర్భరంగా మారిందని వెల్లడించారు.
ఓ ఇంటి పైకప్పు కూలిపోవడంతో హెరాత్ ప్రావిన్స్లోని కాబకాన్ జిల్లాలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు మృతి చెందారు. మృతుల్లో ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నట్లు హెరాత్ ప్రావిన్స్ గవర్నర్ ప్రతినిధి మహ్మద్ యూసుఫ్ సయీది వెల్లడించారు. వరదలు ప్రభావితం చేసిన జిల్లాల్లోనే ఎక్కువగా ప్రాణనష్టం జరిగినట్లు అధికారులు తెలిపారు. వరదల తీవ్రతను అంచనా వేసేందుకు ANDMA ఇప్పటికే అత్యంత ప్రభావిత ప్రాంతాలకు ప్రత్యేక బృందాలను పంపించింది. ప్రజల తక్షణ అవసరాలు, నష్టాలపై సమగ్ర సమాచారం సేకరించేందుకు సర్వేలు కొనసాగుతున్నాయని అధికారి తెలిపారు.
Also Read: Saudi Arabia: ఉరిశిక్షల్లో రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన సౌదీ అరేబియా.. ఒక 2025 సంవత్సరంలోనే 356 మందికి మరణ దండనలు..!
Also Read: Ballari: బళ్లారిలో టెన్షన్ టెన్షన్.. ఎమ్యెల్యే గాలి జనార్ధన్ రెడ్డిపై హత్యాయత్నం.. ఇంటి ముందు కాల్పులు, కాంగ్రెస్ కార్యకర్త మృతి..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి