Afghanistan Earthquake: అఫ్గనిస్తాన్ లో భారీ భూకంపం.. రిక్టర్ స్కేల్ పై 6.3 తీవ్రత..

Earthquake In Afghanistan: అఫ్ఘనిస్తాన్‌లో  తెల్లవారుజామున  భారీ భూకంపం సంభవించింది. రిక్టర్ స్కేలుపై 6.3 తీవ్రతతో భూకంపం వచ్చిందని నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సీస్మోలజీ తెలిపింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 3, 2025, 11:25 AM IST

Earthquake In Afghanistan: తాలిబన్  దేశమైన అఫ్ఘనిస్తాన్ లో భారీ భూకంపంతో ఒక్కసారిగా వణికిపోయింది. రిక్టర్ స్కేల్ పై 6.3 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది.  దాదాపు 23 కిలోమీటర్ల లోతులో భూకంప కేంద్రం ఉందని తెలిపింది. ఈ భూకంపంలో భారీగా ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం సంభవించిందని తెలిపారు. స్థానిక కాలమానం ప్రకారం  తెల్లవారుజామున మజార్-ఇ-షరీఫ్ నగరం, ఖుల్మ్ పట్టణానికి సమీపంలో భూకంపం సంభవించిందని ప్రాథమిక నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. 

ఉత్తర బాల్ఖ్ ప్రావిన్స్ రాజధాని అయిన మజార్-ఇ-షరీఫ్.. ఉత్తర ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో అత్యంత జనాభా కలిగిన నగరాల్లో ఒకటి. యునైటెడ్ స్టేట్స్ జియోలాజికల్ సర్వే  అంచనా ప్రకారం భూకంపం వల్ల వందలాది మంది చనిపోయే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. 

అఫ్ఘనిస్తాన్ లోని అనేక ప్రావిన్సులలో రాత్రి 1 గంటలకు కూడా బలమైన భూప్రకంపనలు సంభవించినట్టు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ఉత్తర ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సరిహద్దులో ఉన్న మూడు దేశాలైన తజికిస్తాన్, ఉజ్బెకిస్తాన్, తుర్కెమెనిస్తాన్ లలో కూడా భూ ప్రకంపనలు సంభవించాయి.

