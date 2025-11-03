Afghanistan Earthquake: అఫ్గనిస్తాన్ లో భారీ భూకంపం.. రిక్టర్ స్కేల్ పై 6.3 తీవ్రత..

Earthquake In Afghanistan: తాలిబన్ దేశమైన అఫ్ఘనిస్తాన్ లో భారీ భూకంపంతో ఒక్కసారిగా వణికిపోయింది. రిక్టర్ స్కేల్ పై 6.3 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. దాదాపు 23 కిలోమీటర్ల లోతులో భూకంప కేంద్రం ఉందని తెలిపింది. ఈ భూకంపంలో భారీగా ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం సంభవించిందని తెలిపారు. స్థానిక కాలమానం ప్రకారం తెల్లవారుజామున మజార్-ఇ-షరీఫ్ నగరం, ఖుల్మ్ పట్టణానికి సమీపంలో భూకంపం సంభవించిందని ప్రాథమిక నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
ఉత్తర బాల్ఖ్ ప్రావిన్స్ రాజధాని అయిన మజార్-ఇ-షరీఫ్.. ఉత్తర ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో అత్యంత జనాభా కలిగిన నగరాల్లో ఒకటి. యునైటెడ్ స్టేట్స్ జియోలాజికల్ సర్వే అంచనా ప్రకారం భూకంపం వల్ల వందలాది మంది చనిపోయే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.
అఫ్ఘనిస్తాన్ లోని అనేక ప్రావిన్సులలో రాత్రి 1 గంటలకు కూడా బలమైన భూప్రకంపనలు సంభవించినట్టు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ఉత్తర ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సరిహద్దులో ఉన్న మూడు దేశాలైన తజికిస్తాన్, ఉజ్బెకిస్తాన్, తుర్కెమెనిస్తాన్ లలో కూడా భూ ప్రకంపనలు సంభవించాయి.
