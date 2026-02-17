English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
British Scientist: 66 సంవత్సరాలుగా మంచులోనే శాస్త్రవేత్త.. ఇన్నేళ్లకి బయటపడిన మృతదేహం, ఎక్కడంటే..?

British Scientist: ఒకటి కాదు.. రెండు కాదు.. ఏకంగా 66 ఏళ్ల తర్వాత బ్రిటిష్ శాస్త్రవేత్త మృతదేహాం అంటార్కిటిక్ మంచులో బయటపడింది. 1959లో అంటార్కిటిక్‌లో జరిగిన ప్రమాదంలో డెన్నిస్ బెల్ అనే వాతావరణ శాస్త్రవేత్త మృతి చెందారు. అప్పటి నుంచి మంచులోనే ఆయన మృతదేహం కూరుకుపోయింది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Feb 17, 2026, 06:38 PM IST

After 66 Years British Scientist Dead Body Recovered: ఒకటి కాదు.. రెండు కాదు.. ఏకంగా 66 ఏళ్ల తర్వాత బ్రిటిష్ శాస్త్రవేత్త మృతదేహాం అంటార్కిటిక్ మంచులో బయటపడింది. 1959లో అంటార్కిటిక్‌లో జరిగిన ప్రమాదంలో డెన్నిస్ బెల్ అనే వాతావరణ శాస్త్రవేత్త మృతి చెందారు. అప్పటి నుంచి మంచులోనే ఆయన మృతదేహం కూరుకుపోయింది. కింగ్ జార్జ్ ద్వీపంలో హిమానీనదం అనగా భారీ మంచు రాశి తగ్గడంతో కొత్తగా బయటపడిన రాళ్లలో మానవ అవశేషాలు కనుగొన్నారు. DNA పరీక్ష చేయగా.. ఆ అవశేషాలు 1959లో అక్కడ మరణించిన సైంటిస్ట్ డెన్నిస్ బెల్‌కు చెందినవని నిర్ధారించారు.

1959 అంటార్కిటిక్ ప్రమాదంలో డెన్నిస్ బెల్ మృతి చెందారు. ఆ అవశేషాలను యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్‌కు తరలించారు. లండన్‌లోని కింగ్స్ కాలేజీకి చెందిన ప్రొఫెసర్ డెనిస్ ఫోరెన్సిక్ బృందం DNA పరీక్ష నిర్వహించగా.. ఆ నమూనాలు బెల్ బ్రదర్, సిస్టర్ నమూనాలతో కలిశాయి. ఎకాలజీ గ్లేసియర్ సమీపంలో జరిగిన రికవరీ అటెంప్ట్ లో 200 కంటే ఎక్కువ వ్యక్తిగత వస్తువులు గుర్తించారు. వీటిలో రేడియో పరికరాల శకలాలు, టార్చ్, స్కీ స్తంభాలు, చేతి గడియారం, స్వీడిష్ మోరా కత్తి ఉన్నాయి. ఫిబ్రవరి 2025లో పురావస్తు సర్వే కోసం ఆ ప్రదేశానికి ఓ బృందం వెళ్లింది. ఆ సమయంలో ఎముకల శకలాలు, కళాఖండాలు గుర్తించింది.

జూలై 26, 1959న డెన్నిస్ బెల్ ఒక గుంతలో పడిపోయారు. అప్పుడు ఆయన వయసు 25 ఏళ్లు. 1958లో ఫాక్లాండ్ దీవుల డిపెండెన్సీస్ సర్వేలో వాతావరణ శాస్త్రవేత్తగా డెన్నిస్ చేరారు. అంటార్కిటిక్ ద్వీపకల్పంలోని కింగ్ జార్జ్ ద్వీపంలోని అడ్మిరల్టీ బేలో పనిచేశారు. ప్రమాదం జరిగిన రోజున బెల్, సర్వేయర్ జెఫ్ స్టోక్స్ కుక్కల బృందాలతో కలిసి ఒక హిమానీనదం ఎక్కుతున్నారు. పగుళ్లు ఏర్పడిన నేలను తాము దాటామని నమ్మి, బెల్ కుక్కలను ప్రోత్సహించడానికి ముందుకు కదిలాడు. ఆ సమయంలో అతను స్కీలు ధరించ లేదు. అతని కింద మంచు పడిపోయింది. దాంతో అతను అందులో పడిపోయాడు. వెంటనే స్టోక్స్ ఒక తాడుని వదిలాడు. బెల్ స్పందించి దాన్ని తన బెల్టుకి కట్టుకున్నాడు. కుక్కలు కూడా లాగే ప్రయత్నం చేశాయి. కానీ ప్రయోజనం లేకపోయింది. బెల్ట్ విరిగిపోయింది. అతను వెనక్కి పడిపోయాడు. వాతావరణం మరింత దిగజారింది. తర్వాత జరిపిన శోధనలో బెల్ ప్రాణాలతో బయటపడిన దాఖలాలు కనిపించలేదు. బెల్ వాయువ్య లండన్‌లోని హారోలో పెరిగారు. రాయల్ ఎయిర్ ఫోర్స్‌లో పనిచేశారు. చాలా సరదాగా ఉండే వాడని, బాగా పని చేసేవాడని సహ ఉద్యోగులు గుర్తు చేసుకున్నారు. కింగ్ జార్జ్ ద్వీపంలోని బెల్ పాయింట్‌లోని ఒక హెడ్‌ల్యాండ్‌కు బెల్ పేరు పెట్టారు.

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

