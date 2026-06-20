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US Iran Deal: అమెరికా - ఇరాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం జరిగిన మరుసటి రోజే పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు..

US Iran Deal:ఇరాన్–అమెరికా మధ్య అవగాహన ఒప్పందాలపై సంతకాలు జరిగిన మరుసటిరోజే పశ్చిమాసియాలో మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు చెలరేగాయి. దక్షిణ లెబనాన్‌లోని నబాతియే ప్రాంతంపై ఇజ్రాయెల్‌ దళాలు భీకర దాడులు జరిపాయి. ఈ దాడుల్లో 16 మంది మరణించగా, పలువురు గాయపడ్డారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 20, 2026, 05:04 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:05 AM IST
US Iran Deal: అమెరికా - ఇరాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం జరిగిన మరుసటి రోజే పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు..
Image Credit: Iran US Israel war (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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అమెరికా - ఇరాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం జరిగిన మరుసటి రోజే పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు..
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