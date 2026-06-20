/US Iran Deal: అమెరికా - ఇరాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం జరిగిన మరుసటి రోజే పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు..

Middle East Again War Zone: అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య జరగాల్సిన చర్చలు (US-Iran talks) వాయిదా పడ్డాయి. యుద్ధాన్ని ముగించే విషయంపై చర్చలు వాయిదా పడినట్లు స్విట్జర్లాండ్ ప్రకటించింది. ఒప్పందం కుదిరిన కొన్ని గంటలకే ఇజ్రాయెల్-హెజ్బొల్లా మధ్య పోరాటం ఉద్ధృతమైంది. లెబనాన్పై ఇజ్రాయెల్ జరిపిన వైమానిక దాడుల్లో (Lebanon clashes) 16మంది మృతి చెందారు. దీంతో చర్చలకు తాత్కాలికంగా దూరంగా ఉండాలని ఇరాన్ నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ చర్చల కోసం అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ స్విట్జర్లాండ్కు వెళ్లాల్సి ఉండగా.. చివరి నిమిషంలో తన పర్యటనను వాయిదా వేసుకున్నారు. చర్చలను పునఃప్రారంభించే ముందు లెబనాన్పై దాడులు ముగుస్తాయని హామీ ఇవ్వాలని ఇరాన్ డిమాండ్ చేస్తోంది.
ప్రస్తుతం లెబనాన్లో జరుగుతున్న పోరాటాన్ని శాంతింపజేయడానికి మధ్యవర్తులు కృషి చేస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య జరిగిన ఒప్పందాన్ని ఇజ్రాయెల్ ఉల్లంఘిస్తోందన్నారు. దీంతో హర్మూజ్లో ఆంక్షల సడలింపు, సముద్ర భద్రత, అణు సంబంధిత చర్యలు, ప్రాంతీయ హామీలపై జరగాల్సిన చర్చలు వాయిదా పడినట్లు తెలిపారు.
గురువారం ఇజ్రాయెల్-హెజ్బొల్లా మధ్య జరిగిన దాడుల్లో నలుగురు ఇజ్రాయెల్ సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ విషయంపై ఆ దేశ జాతీయ భద్రతా శాఖ మంత్రి ఇటామర్ బెన్ గ్విర్ స్పందిస్తూ.. లెబనాన్ మొత్తాన్ని తగలబెట్టాలని సైన్యానికి పిలుపునిచ్చారు. తమ సైన్యం, ప్రజలు బలిదానానికి సిద్ధంగా లేరని ప్రపంచానికి స్పష్టం చేయాలనుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. ఈ సమస్య మాటలతో తొలగిపోయేలా లేదని.. నిప్పుతో మాట్లాడాల్సిన సమయం వచ్చిందని ఇజ్రాయెల్ ఆర్థిక మంత్రి బెజలెల్ స్మోట్రిచ్ పేర్కొన్నారు.
హార్మూజ్లో అవాంతరాలకు చెక్..
హర్ముజ్ వేదికగా ఇంతకాలం కొనసాగిన ఇరాన్–అమెరికా ఉద్రిక్తతలకు డీల్ తర్వాత చెక్ పడింది. అయితే.. ఈ డీల్పై ఇజ్రాయెల్లో నెతన్యాహు పట్ల తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే తాజా దాడులు జరిగినట్లు స్పష్టమవుతోంది. ఈ దాడులపై ఇటు ఇరాన్, అటు అమెరికాలు ఎలా స్పందిస్తాయో చూడాలి.
నబాతియే, హరూఫ్ ప్రాంతాల్లో కనీసం ఎనిమిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అల్-షర్కియా, డువైర్ మధ్య ఉన్న ఓ ఇంటిపై జరిగిన దాడిలో నలుగురు మరణించారు. క్ఫర్ సిర్ పట్టణంలో జరిగిన మరో దాడిలో ముగ్గురు మృతి చెందినట్లు ఎన్ఎన్ఏ వెల్లడించింది. అదే సమయంలో డువైర్ మునిసిపాలిటీ భవనం సమీపంలో మోటార్సైకిల్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని జరిగిన డ్రోన్ దాడిలో ఒకరు మరణించగా, మరొకరు గాయపడ్డారు. ఈ దాడులతో దక్షిణ లెబనాన్లో పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తంగా మారింది.
లెబనాన్ పై కొనసాగుతున్న ఇజ్రాయిల్ దాడులు..
డీల్ కొలిక్కి రావడంలో ఆలస్యానికి లెబనాన్పై ఇజ్రాయెల్ దాడుల నేపథ్యం కూడా ఓ కారణమే!. కాల్పుల విరమణ అమల్లో ఉండగానే.. హెజ్బొల్లా స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటూ దాడులు చేసింది. ఈ దాడుల్లో దాదాపు 5 వేల మంది మరణించగా.. సాధారణ పౌరులే ఉన్నారనని చెబుతూ ఇజ్రాయెల్పై లెబనాన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.
ఇటు లెబనాన్పై దాడులు ఆపకపోతే ఒప్పందానికి ముందుకు రామని.. అవసరమైతే భీకర యుద్ధం చేస్తామని ఇరాన్ హెచ్చరిస్తూ వచ్చింది. దీంతో ఈ విషయంలో మిత్రదేశాలైన అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ మధ్య మాటల యుద్ధం సైతం నడిచింది. ఒకానొక టైంలో దాడులు ఆపాలంటూ నెతన్యాహును ఉద్దేశించి ట్రంప్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు సైతం చేసినట్లు కథనాలు వెలువడ్డాయి. అయితే.. అవేవీ పట్టించుకోకుండా నెతన్యాహు ఇంతకాలం లెబనాన్పై పరిమిత దాడులు జరిపిస్తూ వచ్చారు. ఇజ్రాయెల్లో రాజకీయ ఒత్తిళ్లే అందుకు ప్రధాన కారణంగా తెలుస్తోంది.
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