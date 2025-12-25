Bangladesh Violence: బంగ్లాదేశ్ లో ఆగని మారణకాండ.. మరో హిందూ యువకుడి దారుణ హత్య.. ఏంజరిగిందంటే..?

Hindu youth amrit mondal brutally killed by mob in Rajbari district: బంగ్లాదేశ్ లో అల్లరీ మూకల అరాచకం తారాస్థాయికి చేరింది. అక్కడ హిందువులనే టార్గెట్ గా దాడులు చేస్తున్నారు. ఇటీవల దీపు చంద్రదాస్ ను అత్యంత క్రూరంగా దాడి చేసి కొంత మంది అల్లరిమూకలు హత్య చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇంట్లో ఉన్న దీపుదాస్ ను రాత్రిపూట అల్లరి మూకలు బైటకు లాక్కొచ్చి మరీ దాడులు చేసి ఉరివేసి, చెట్టుకు వేలాడ దీసి తగలబెట్టారు. ఈ దారుణంను వీడియోలు తీస్తు పైశాచీక ఆనందంను పొందారు. ఈ ఘటననై యావత్ భారతావణి తీవ్రంగా పరిగణించింది. ఈ క్రమంలో బంగ్లాలో ఉన్న హిందువులను భారత్ కు వచ్చేలా చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ లు భారీగా వస్తున్నాయి. మరోవైపు బంగ్లాదేశ్ లో ఇంకా అల్లరిమూకలు రెచ్చిపోతునే ఉన్నారు. దీపుదాస్ ఘటన మరువక ముందేమరో ఘోరం వెలుగులోకి వచ్చింది.
రాజ్బర్ జిల్లాలోని పంగ్షా సర్కిల్లో ఈ ఘోరం చోటు చేసుకుంది. 29 ఏళ్ల అమృత్ మొండల్ అలియాస్ సామ్రాట్పై బుధవారం రాత్రి గ్రామస్థులు దాడి చేసిఇంటి నుంచి బైటకు లాక్కెళ్లారు. అతనిపై మూకదాడి చేశారు. సామ్రాట్ బహిన్ పేరిట డబ్బులు వసూలు చేస్తూ, ఒక క్రిమినల్ గ్యాంగ్ను నడుపుతున్నట్లు ఇతనిపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. షేక్ హసీనా భారత్ కువెళ్లిన తర్వాత అతను రహస్య ప్రదేశంలోకి వెళ్లిపోయాడు.
అయితే.. ఇటీవల గ్రామంకు వచ్చిన సామాట్..అదే గ్రామానికి చెందిన మరోక కుటుంబంలో వెళ్లి డబ్బులు డిమాండ్ చేసినట్లు అక్కడి వారు చెబుతున్నారు. దీంతో వారంతా చుట్టుముట్టి సామ్రాట్ ను బైటకు లాక్కొచ్చి దాడులు చేసినట్లుచెబుతున్నారు. దీంతో అతని గ్యాంగ్ పారిపోయారు. అతనిపై హత్యా నేరం సహా రెండు కేసులు ఉన్నాయి.
షేక్ హసీనా దేశం విడిచి వెళ్ళిన తర్వాత సామ్రాట్ కొంతకాలం అజ్ఞాతంలోకి వెళ్ళాడని తెలిపారు. ఇటీవలే గ్రామానికి చేరుకున్న సామ్రాట్, అదే గ్రామానికి చెందిన షాహిదుల్ ఇంటికి వెళ్లి డబ్బులు డిమాండ్ చేయడంతో కుటుంబ సభ్యులు గట్టిగా కేకలు వేశారు. దీంతో గ్రామస్థులు సామ్రాట్ను చుట్టుముట్టి దాడి చేయగా, అతని గ్యాంగ్లోని ఇతర అనుచరులు పారిపోయారు.
మహమ్మద్ సామ్రాట్ ను పోలీసులు వెంటనే దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ క్రమంలో అతను ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ చనిపోయినట్లు వైద్యులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు తన సామ్రాట్ కుటుంబం మరోలా చెబుతుంది. తన కొడుపై లేని ఆరోపణలు చేస్తున్నారని ఎలాంటి డబ్బులు డిమాండ్ చేయలేదని చెబుతున్నారు. దీనిపై బంగ్లా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా మరోసారి సంచలనంగా మారింది.
